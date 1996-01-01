"Строительство федерального медцентра начнется в следующем году в районе бухты Патрокл"

На вопросы корреспондента "Дальневосточного лечебника" отвечает Галина Горшунова, заместитель руководителя департамента здравоохранения Приморского края:

- Второй съезд хирургов Сибири и Даньнего Востока впервые проходит в Приморье. Мы уверены, что съезд будет способствовать развитию хирургии в крае. Здесь будут рассматриваться проблемы хирургической патологии: как оперировать, кого оперировать, какие показания и противопоказания, какие хирургические проблемы встречаются в тех или иных территориях. Администрация департамента здравоохранения набросала план мероприятий на ближайшее время, а главные врачи сейчас просматривают, проверяют и корректируют этот план исходя из практических соображений. Пообщавшись на съезде с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, многих городов Сибири и Дальнего востока, а также из Сингапура, нашим хирургам будет проще работать дальше!

- Причина проведения съезда в Приморье - это привлечение внимания к региону?

- Да внимание к нашему региону и так привлечено! В плохих регионах не проводятся такие съезды!

- Заявленные современные медицинские центры во Владивостоке - на каком уровне сейчас находится их воплощение в жизнь?

- Строительство федерального центра высоких технологий начнется со следующего года в районе бухты Патрокл, сейчас уже подготовлена площадка и идет закладка нулевого цикла. А медицинский центр, который будет обслуживать форум АТЭС 2012 года, - на Второй Речке. Мы надеемся, что наши молодые медицинские кадры, сегодняшние выпускники Владивостокской медицинской академии - это будущий штат этих современных медицинских центров.

- Что бы вы хотели сказать для жителей Приморского края?

- Если повысится уровень хирургического обслуживания и профессионализм хирургов, своевременной будет диагностика, то меньше будет осложнений, а значит, улучшится состояние здоровья населения. Следите сами за состоянием своего здоровья и будьте здоровы!