Лекарственный "сбор"

В Приморье 27-28 сентября работники здравоохранения Дальнего Востока соберутся на IV региональный конгресс "Человек и лекарство". На него приглашены представители Российской академии медицинских наук, ведущие специалисты научных и медицинских заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска и других городов центральных регионов России.

Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края, традиционно на конгрессе речь пойдет о новейших методах, передовых, эффективных технологиях в области медицины, новинках в фармакологии. В эти дни будут работать различные секции, конференции, симпозиумы и семинары для специалистов той или иной области медицины. Предусмотрены мастер-классы для ученых и практикующих врачей.

Напомним, что в 2004 году Президент Российского национального конгресса "Человек и лекарство", академик РАМН Александр ЧУЧАЛИН поддержал идею проведения представительного форума во Владивостоке. Выступая перед коллегами на I форуме, он отметил самое активное участие приморцев в его работе. По словам Чучалина, целый ряд исследований наших специалистов в той или иной области здравоохранения по праву считается наиболее интересным и перспективным.