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Больница на рельсах
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Медицинский поезд "Терапевт Матвей Мудров" совершит очередной 15-й рейс по отдаленным станциям ДВЖД.
"Поликлиника на колесах" включает отделения ультразвуковой и рентгенодиагностики, кабинеты офтальмологии, эндоскопии, хирурга, гастроэнтеролога, невропатолога и других специалистов. Как пояснил пресс-секретарь Владивостокского отделения дороги Александр АРТАМОНОВ, "врачи окажут помощь как работникам железной дороги и членам их семей, так и жителям близлежащих районов".
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