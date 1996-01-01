Внимание, джакузи!

Считается, что джакузи (ванна с гидромассажем) не только приятна, но и весьма полезна для здоровья. Во всяком случае, именно так утверждает реклама. Однако в действительности у процедуры посещения джакузи есть и отрицательные стороны.

По мнению специалистов из Национального еврейского медицинского центра (США), люди, установившие в доме джакузи, подвергают себя постоянному риску серьезного заболевания. Дело в том, что пузырьки, вырывающиеся из горячей ванны, образуют в воздухе мельчайший аэрозоль. Вместе с ним в легкие попадают нетуберкулезные микобактерии.

Врачи отмечают, что в последнее время им пришлось столкнуться с несколькими случаями загадочной болезни легких у детей. Обнаружилось, что во всех случаях маленькие пациенты проживали в домах с джакузи. Как оказалось, их болезнь была вызвана именно нетуберкулезными микобактериями. Эти микобактерии в обычных условиях не представляют опасности для человека. Неприятности возникают тогда, когда бактерии в течение длительного времени попадают в легкие с мельчайшими капельками воды в виде своеобразного "тумана". При этом больных могут беспокоить лихорадка, кашель, потеря в весе, усталость. Специалисты отмечают, что в легких случаях помочь может избавление от джакузи, но при запущенной форме болезни приходится прибегать к антибиотикам и стероидным гормонам.