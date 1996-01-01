Ходьба по асфальту ведет к плоскостопию

В наше время плоскостопие у детей и взрослых встречается все чаще и чаще. Из-за этого все больше людей имеют проблемы с позвоночником, а значит, и с внутренними органами. Такова цепочка. Но ее можно разорвать с помощью нехитрых упражнений и соблюдения некоторых правил в ношении обуви.

Здоровая стопа гасит ударную волну, которую получает наше тело при ходьбе и беге, на 80%. При плоскостопии же деформируются, теряют свои свойства и другие рессорные системы - суставы, позвоночник. В результате воздействие ударной волны распространяется на внутренние органы и головной мозг.

"Одна из причин развития плоскостопия - соприкосновение стоп с твердыми поверхностями (асфальт и бетон), говорит старший преподаватель ЛФК Института мануалогии Александр Демченко. - Особо разрушительная нагрузка происходит во время бега.

Это действие может усугубляться неправильно подобранной обувью, например, по размеру. Слишком свободная обувь не может помочь утомленным мышцам удержать стопу в правильном положении. А тесная - нарушает кровообращение, в результате чего нарушаются обменные процессы в мышцах и связках, что не позволяет им полностью восстанавливаться после нагрузок.

Отсутствие каблука и тонкая подошва могут привести к травматизации и быстрому разбиванию стопы, ее деформации. Стопа должна работать с перекатом с пятки на носок. Обувь на платформе или на шпильках этого не допускает. К тому же ходьба на высоких каблуках не только снижает амортизацию стопы, но и, смещая центр тяжести вперед, способствует развитию поперечного плоскостопия. Так что с возрастом единственной подходящей обувью для человека становятся лапти.

Поэтому, если вы хотите иметь здоровые ноги, запомните несколько правил подбора обуви и несложные упражнения, которые помогут вам поддержать амортизационные свойства стоп".

Здоровая обувь

Из натуральной кожи, плотной, но эластичной, которая удерживает форму стопы.

На невысоком, устойчивом каблуке, обеспечивающем надежную опору пяткам. Материал каблука плотный, но не жесткий, носок обуви широкий.

Подошва гибкая, эластичная, но не слишком тонкая.

Детям нельзя донашивать обувь с чужой ноги, поскольку детская стопа, мягкая, как пластилин, очень быстро приобретет чужие дефекты.

Постоянное ношение обуви с супинаторами, конечно, комфортно, но приводит к атрофии мышц и связок свода стопы. Молодым супинаторы нужны только во время больших нагрузок. А вот пожилым людям с уже приобретенным плоскостопием носить супинаторы нужно постоянно - терять уже нечего, зато побережете суставы и позвоночник.

Профилактика плоскостопия

Полезно ходить босиком по траве, гальке, песку. Но недопустимо по твердому покрытию, даже такому, как пол в квартире.

На продольные своды стопы работают тринадцать мышц, а на поперечный - только две. Но поддерживать нужно и те и другие. Поэтому ежедневно делайте следующие упражнения.

Ходьба на носочках, ходьба на пятках.

Ходьба с поджатыми пальцами и ходьба с приподнятыми пальцами.

Ходьба на внешнем своде стопы.

Сидя на стуле.

Сидя на краешке стула, не наклоняясь вперед, поочередно продвигайте ноги под стул до полного подъема пятки.

Передней частью стопы опереться на брус или толстую книгу. Подняться на носочках, пауза 3-4 сек., опустить пятки ниже уровня бруска, пауза 3-4 сек.

Продвигайте стопы вперед с помощью пальцев, так же и в обратном направлении.

Перекладывайте мелкие предметы с места на место, захватывая их пальцами ног.

Катайте маленький мяч вдоль сводов стопы (хорошо подходит мяч для русского хоккея). И помните, что лечение плоскостопия не ограничивается сроками, оно требует упорства и терпения.