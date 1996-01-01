Зевота - лучшее средство против стресса

Вопреки распространенному мнению о том, что зевота - признак усталости и недосыпа, она стимулирует деятельность головного мозга, повышает тонус всего организма и улучшает кровообращение в сердце и легких. Но главное - снимает напряжение.

"Людям, страдающим заболеваниями голосового аппарата, бронхиальной астмой, гипертонией, спазмами сосудов головного мозга и т.д., полезны упражнения на "зевание" (гимнастика полости рта), - утверждает преподаватель сценической речи Эдуард Чарели.

Еще древневосточные врачи рекомендовали больным как можно чаще зевать, а античные педагоги постановки голоса предупреждали, что петь и говорить надо на "зевке" в горле. Но чтобы научиться зевать по заказу, нужно освоить специальную гимнастику глоточного аппарата.

Упражнение 1. Откройте рот, рассмотрите в зеркале полость зева, зевните (4-8-12 раз).

Упражнение 2. Открыв рот, рассмотрите полость зева и поднимите верх мягкое небо. Зевните (4-8-12 раз).

Упражнение 3. Произнесите 4-8-12 раз звуки К, Г, Г-К, К-Г. Они укрепляют мышцы глотки.

Упражнение 4. Рот закрыт. Ноздри расширены. Зевните с закрытым ртом 4-8-12 раз.

Упражнение 5. Произнесите звуки А-О-У подряд, стараясь шире раскрывать не рот, а полость зева.

Упражнение 6. Откройте рот и, рассматривая в зеркале полость зева, зевните, стараясь перебивать зевание звуками МММ, произнося их строго утвердительно (4 раза).

Упражнение 7. Зевая, поворачивайте голову слева направо и наоборот (4-8-12 раз).

Эти простые упражнения на "зевание" для гортанно-глоточного аппарата укрепят ваш голос и здоровье.