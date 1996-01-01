Лептоспироз живет на даче

Представьте, что вы спокойно отдыхаете на даче, копаетесь в огурцах, и вдруг озноб, тошнота, температура до 39 градусов. Вас кладут в больницу с подозрением на пищевое отравление, жестокую простуду или грипп, но после сделанных анализов диагноз звучит как "лептоспироз". Что это за недуг и как им заболевают, рассказывает врач-инфекционист Ольга ГОРОВАЯ.

Лептоспироз еще называют "болезнью сборщиков гороха". Это острое инфекционное заболевание чаще всего возникает в летне-осенний период и вызывается патогенными бактериями лептоспирами. Переносят их дикие и домашние животные - крысы, собаки, свиньи, козы, крупный рогатый скот. Человек заражается через инфицированные мочой больных животных воду, почву, овощи, фрукты и другие продукты питания, а также при контакте с животными. Лептоспироз всегда начинается остро - с лихорадки, высокая температура держится около недели.

Типичный признак болезни - миалгия (боль в икроножных мышцах). При наиболее злокачественной форме - желтушном лептоспирозе - смертность среди людей пожилого возраста достигает 30-35%.

Если лечение начато своевременно, то удается избежать таких осложнений, как нефрит, пневмония, поражение органов зрения. С конца второй недели и в течение последующих 5-6 недель наступает постепенное выздоровление. После перенесенного заболевания у человека остается стойкий иммунитет.

В целях профилактики лептоспироза необходимо обращать внимание на качество питьевой воды, не купаться в открытых непроточных водоемах, строго контролировать работу по строительству колодцев и водопровода, изолировать домашних животных и пить только кипяченое молоко.