"Фирменный" недуг приморцев

Специалисты считают, что суставные заболевания - одна самых древних проблем человечества. От них страдали не только древнеегипетские фараоны, но и примитивные неандертальцы, о чем свидетельствуют находки археологов. Среди этих заболеваний особое место занимают артриты, которые поражают каждого седьмого приморца.

- Существует глубокое заблуждение, что все заболевания суставов связаны с возрастом: мол, суставы стареют, и поэтому возникают проблемы. Но помимо возрастных изменений суставов, связанных с поражением хряща, существует целая группа воспалительных заболеваний синовиальной оболочки сустава. Эти заболевания называют артритами, - говорит доктор медицинских наук, заведующий городским ревматологическим центром при ГКБ №2, главный ревматолог Владивостока Александр ДУБИКОВ. - На сегодняшний день существует не меньше десятка видов артрита. Назову лишь самые частые из них, которые представляют наибольшую угрозу здоровью.

Во всем виноваты гены

Ревматоидный артрит - одна из самых распространенных болезней, поражающих суставы. Встречается и у взрослых, и у детей. Причем у детей - зачастую в более тяжелых, опасных для жизни формах.

Псориатический артрит - воспаление оболочки сустава, которое развивается у больных псориазом, который традиционно считается чисто кожным заболеванием. Но примерно у четверти больных псориаз приводит к поражению опорно-двигательного аппарата с деформациями кистей и стоп, что лишает человека возможности трудиться и обслуживать себя.

Коварство этих двух видов артрита заключается в том, что от них сложно застраховаться. Медицине пока не удалось до конца выяснить, почему в один отнюдь не прекрасный день у человека начинают воспаляться суставы. Точно известно только то, что толчок к началу болезни дает сбой в иммунной системе. Факторами-провокаторами могут стать переохлаждение, стрессы, травмы суставов и инфекции.

Подцепив вредоносную бактерию, вирус или грибок, наш организм пытается избавиться от непрошеных гостей. Для этого у него имеется специальный защитный механизм - иммунитет. Чтобы справиться с инфекцией, иммунная система начинает вырабатывать специальные вещества (иммунные комплексы), помогающие обезвредить чужеродные частицы. При дефектах иммунной системы этих веществ становится слишком много, и они, не разбирая, где чужое, а где свое, начинают атаковать синовиальную оболочку суставов, что вызывает ее воспаление. Причем разрушительные реакции продолжают идти даже после того, как вся инфекция покинула организм.

Еще одна группа воспалений синовиальной оболочки - микрокристаллические артриты. Обусловлены отложением в организме солей, которые, травмируя синовиальную оболочку сустава, вызывают ее воспаление. При отложении солей мочевой кислоты (уратов) возникает заболевание суставов, называемое подагрой. Это заболевание обычно проявляется после 40 лет у мужчин и после менопаузы у женщин. Подагра поражает любые суставы: пальцев, кистей, локтей, коленей, ступней. Но чаще всего от подагры страдают суставы пальцев ступни. Позвоночник - это тоже суставы, о чем обычно забывают. И есть ряд заболевания, связанных с воспалением межпозвонковых суставов. Самое тяжелое и достаточно распространенное среди населения заболевание позвоночника - болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилоартрит. Возникает в молодом возрасте и чаще встречается у мужчин.

Заболевание обусловлено генетически - ученым удалось выявить у больных антиген человеческих лейкоцитов, который запускает аутоиммунную реакцию (организм борется против собственных клеток), в результате чего синовиальная оболочка сустава растет, утолщается; в ней появляется много новых сосудов. Растущая синовиальная ткань заполняет все свободное пространство между суставными поверхностями, врастает в хрящ и подхрящевую кость, разрушая их. В итоге пораженный сустав перестает существовать, происходит срастание суставных поверхностей. Движения в таком суставе сначала сильно ограничиваются, а затем и полностью прекращаются.

Болезнью Бехтерева страдал писатель Николай Островский, автор романа "Как закалялась сталь", и в последние годы жизни был практически прикован к постели.

Медленное начало

- Полагаю, что неблагоприятный генетический фон - это не единственная причина суставных болезней?

- Да, конечно. Он проявляет себя при воздействии определенных факторов внешней среды. Это могут инфекции, воздействие радиации или химических агентов, у женщин - гормональной перестройки организма в определенные периоды жизни. В периоды резкого изменения гормонального фона чаще всего и развиваются аутоиммунные заболевания суставов. В частности, ревматоидный артрит.

- Влажный приморский климат тоже вносит свою лепту?

- Безусловно. Высокая влажность и воздействие низких температур вызывают нарушения кровотока в образующих сустав костных структурах. И то, что мы называем метеочувствительностью - когда "косточки ломит", - связано с нарушением кровотока, вызванным переменой атмосферного давления.

В Приморье такие перепады давления наблюдаются часто, поэтому у нас в крае много метеозависимых людей. А повышенная влажность предрасполагает к большей выраженности воспалений и более затяжному характеру заболевания. Поэтому требует более агрессивного подхода в лечении и более тщательной профилактики.

- Как проявляется артрит?

- В начале болезни может появиться слабость, повышенная утомляемость, похудание, потливость, ухудшается аппетит, возникает немотивированный подъем температуры (до 37,2-37,50). Чаще эти симптомы начинаются в холодное время года, нередко после перенесения острой респираторной инфекции. Постепенно присоединяется боль в суставах и скованность, которая проявляется затруднением первых движений сразу после периода покоя и ограничением объема движений в суставе, особенно утром. Скованность эта, как правило, длится от получаса до нескольких часов, а иногда вообще не проходит в течение целого дня. Такое медленное начало болезни встречается у 60-70% больных. Из-за стертости проявлений пациенты обращаются к врачу спустя недели, месяцы и даже годы после начала заболевания, когда уже появляются необратимые изменения в суставах. Лечение на ранних стадиях заболевания помогает предотвратить или, по крайней мере, приостановить разрушение сустава.

Если ревматоидный артрит не лечить, то в процесс болезни вовлекаются все новые и новые группы суставов, нередко изменения происходят и со стороны других систем органов: повышается температура тела, появляются боли в мышцах, узелки под кожей, чаще в области локтевых суставов (ревматоидные узлы). Могут поражаться внутренние органы: сердце, периферическая нервная система, глаза, легкие, кишечник. Иногда отмечается увеличение лимфоузлов.

- Когда болит, например, колено, до врача еще надо суметь дойти. Как облегчить боль?

- Ни в коем случае нельзя греть припухший, воспаленный сустав и прибегать к каким-либо согревающим процедурам - компрессам с желчью, пчелиному яду, жгучим мазям. И ни в коем случае не массировать! Потому что массаж и тепло усиливают местный кровоток (а при воспалении он и так усиленный), что приводит к резкому увеличению отека и болевого синдрома. Покой, холод (резиновый пузырь со смесью льда и воды, заворачиваем в махровое полотенце и прикладываем к воспаленному суставу на 15 минут через каждые полчаса несколько раз) и нестероидные противовоспалительные препараты в виде мазей, геля либо таблеток. Но не принимайте их долго без консультации с врачом.

- А как насчет того, чтобы примотать к больному месту лист белокочанной капусты, меняя его каждые два часа. Говорят, помогает...

- Я не специалист в области народной медицины, поэтому ничего не могу сказать на этот счет. То, что кто-то однажды попробовал и заявил, что ему от капустного листа полегчало, а остальные подхватили - это самый настоящий сетевой маркетинг.

Вылечить нельзя, но лечить нужно

- Правда ли, что ревматоидный артрит вылечить невозможно?

- Надеяться на радикальное избавление от этой болезни действительно не стоит, так как заболевание обусловлено генетически. Медицина пока не в состоянии воздействовать на ген, ответственный за ее развитие. Поэтому суть лечения состоит в том, чтобы приостановить прогрессирование болезни, сохранив тем самым подвижность пораженных суставов. Для этого используются так называемые "базисные" средства. Но они действуют медленно, и должно пройти определенное время, чтобы в организме накопилось достаточное количество препарата, только тогда лечение дает эффект. Отмена же базисных препаратов приводит к обострению болезни через 2-3 месяца, после того как лекарство покинет организм.

Для лечения артрита применяют и гормональные препараты. Это сильное оружие в опытных руках, однако оно может "ударить" при неправильном использовании. Глюкокортикостероиды обладают мощным противовоспалительным эффектом и тормозят развитие болезни, но большое количество побочных эффектов ограничивает их использование.

Новым направлением в лечении ревматоидного артрита является использование антител, которые представляют собой белковые молекулы, способные соединяться с "вредными" молекулами, образующимися в процессе воспаления. Они, как ракеты, имеют точечное направленное действие, соединяются и "убивают", только те частицы, против которых были направлены. В итоге воспаление прекращается и наступает мгновенный долгосрочный эффект. Антителами лечат не только ревматоидный, но и псориатический артрит, болезнь Бехтерева и ряд других тяжелых заболеваний. Лекарственные новинки биологического происхождения слишком дороги, но государство при наличии строгих показаний (если не срабатывают классические подходы к лечению данной болезни) гарантирует по определенным социальным квотам бесплатное снабжение инвалидов, страдающих этим заболеванием.

- А какая диета рекомендуется для больных суставов?

- Жестких диет для суставов нет, за исключением подагры. Нужно просто ограничить красное мясо и особо жирные продукты типа сливочного масла, сметаны, сала. Есть, кстати, интересное наблюдение: в бедных кварталах Нью-Йорка была отмечена более низкая заболеваемость ревматоидным артритом. Анализ особенностей жизни и питания населения этих районов показал, что все дело было в употреблении большого количества яичного порошка. Поэтому яйца необходимо включать в диету людей, страдающих заболеваниями суставов. Кроме того, существует точка зрения, что яичный белок способен усиливать противострептококковую защиту организма, что может быть важным в первичной профилактике ревматической лихорадки (ранее это заболевание называлось "ревматизм") у детей.

Постелить бы соломку

- Можно ли как-то предотвратить артрит?

- К сожалению, общие рекомендации по предотвращению артрита дать невозможно, поэтому очень важна своевременная консультация специалиста. Артрит относится к тем заболеваниям, при которых лечебные и профилактические мероприятия строго определены и их выполнение может помочь снизить риск потери способности к самостоятельному передвижению. Артрит - это заболевание, которое на первых порах ведет себя тихо и незаметно, но очень быстро прогрессирует. Поэтому желательно, чтобы каждому новорожденному проводился генетический скрининг. Это позволяет выявить тех, кто находится в группе риска (болезнь Бехтерева), и принять соответствующие профилактические меры. В целях защиты от инфекций необходимо делать все необходимые прививки и укреплять иммунитет. Для укрепления иммунитета необходимо богатое витаминами питание, регулярные физические упражнения и т.д. Необходимо исключить переохлаждение и определенные виды работ.

«Локоть теннисиста»

Помимо заболеваний суставных структур, хряща и синовиальной оболочки, существуют заболевания околосуставных мягких тканей. К ним относятся сухожилия, с помощью которых мышцы прикрепляются к кости или суставу; синовиальные сумки, представляющие собой щелевидные полости, заполненные жидкостью, способствующей снижению трения, и фасции, которые изолируют мышцы друг от друга. Все эти анатомические структуры располагаются вокруг сустава и тоже могут воспаляться.

Заболевания околосуставных мягких тканей называют периартритами. Чаще всего встречаются периартриты, связанные с поражением плеча (плече-лопаточный периартрит), локтя (так называемый "локоть теннисиста". С этим заболеванием нередко сталкиваются люди, играющие в теннис), сухожилий мышц кисти и т.д. Периартриты встречаются очень часто и в любом возрасте.

Они связаны как с производственным фактором, так и с травмой (бытовой, спортивной). Периатриты могут выступать и как составная часть проявления какого-то общего заболевания.

Особо хочу обратить внимание на частоту периартритов, связанных с поражением сухожилий кисти, областей локтевого и плечевого сустава. Одной из основных причин является неправильная организация рабочего места при работе за компьютером. Необходимо, чтобы предплечья не висели над столом, а обязательно опирались на его поверхность.

Появлению болей в области локтевого сустава предшествует необычная нагрузка - работа на садовом участке, занятия спортом после большого перерыва и т.д.

Самый эффективный метод лечения периартритов - введение лекарственного препарата прямо в область воспаления. Все остальные методы работают с переменным успехом.

Нет высоким каблукам

- Александр Иванович, что вы рекомендуете желающим сохранить свои суставы здоровыми как можно дольше?

- В первую очередь - следить за своим весом. Масса тела постоянно давит на суставы, когда мы находимся в вертикальном положении. Чем больше масса, тем больше нагрузка. Поэтому избыточный вес - самая распространенная причина перегрузки суставов.

Второе. Необходимо правильно подбирать обувь. Особенно это касается женщин - любительниц высоких каблуков. Не следует забывать, что высокий каблук нефизиологичен, так как основная нагрузка при этом приходится на передний отдел стопы и большой палец. И то, что у женщин после 40 лет нередко появляются "шишки" в области большого пальца, - следствие плоскостопия и избыточной нагрузки на суставы.

Обувь на высоком каблуке можно носить не более 2-3 часов в день. Кроме того, для такой обуви есть специальные стельки, которые позволяют максимально обезопасить себя от чрезмерной нагрузки.

Плоскостопие - это очень большая проблема. Оно встречается у большей части населения и приводит к неправильному распределению нагрузки на вышележащие суставы. В это сложно поверить, но при плоскостопии может страдать даже височно-челюстной сустав, не говоря уже о позвоночнике и других крупных суставах. Поэтому профилактику плоскостопия у детей надо вести с самого раннего возраста.

При малейших появлениях симптомов со стороны суставов, а это, прежде всего, боль, которая повторяется изо дня в день, ощущение утренней скованности в области позвоночника и мелких суставов кистей и стоп, особенно, если длится больше получаса, внешние признаки воспаления (припухлость, повышение температуры кожи или изменение ее цвета над суставом) следует немедленно обратиться к врачу-ревматологу.