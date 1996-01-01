У хабаровского ДЛО задержки

В Хабаровском крае продолжаются задержки по обеспечению больных препаратами в рамках программы ДЛО. Задержка с погашением долгов фармацевтическим компаниям, образовавшихся в прошлом году, является главной причиной перебоев с поставкой медицинских препаратов в рамках программы дополнительного лекарственного обеспечения.

Льготные рецепты на многие виды лекарств остаются "неотоваренными" по 10-15 дней и более. Об этом в минувшую пятницу было сказано на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам Законодательной думы Хабаровского края, где заслушивалась информация о ходе исполнения бюджета краевого фонда обязательного медицинского страхования за первое полугодие.

На начало года долг перед поставщиками лекарств по программе ДЛО, сообщает "Восток-Медиа", составлял 538 млн руб., к 1 июля он снизился до 368 млн. Задолженность продолжает уменьшаться, но средства из федерального бюджета на эти цели поступают частями и крайне медленно.

Между тем расходы краевого фонда обязательного медицинского страхования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 15,5 процента и составили свыше двух миллиардов рублей. Они направляются на стационарное и амбулаторное лечение больных, обслуживание граждан в поликлиниках.