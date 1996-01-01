В Приморье не хватает медицинских препаратов для онкобольных

В Приморье сложилась напряженная ситуация с обеспечением лекарствами онкобольных. За редким исключением онкологические препараты не включаются в заявку по дополнительному лекарственному обеспечению (ДЛО), которую составляет департамент здравоохранения Приморского края и утверждает Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Сегодня остро не хватает таких лекарственных средств, как "Мабтера", "Авестин", "Герцептин". В край поступают небольшие партии подобного рода препаратов. Причина заключается в лимите средств, выделенных на реализацию федеральной программы ДЛО в Приморье.

По слова пресс-секретаря УГП "Приморская краевая аптека" Владимира КУЗНЕЦОВА, "их в четыре раза меньше прошлогодних ассигнований. Если выйти из финансовых рамок, то есть заказать онкопрепаратов больше, чем внесено в заявку, то не хватит средств на поставку менее дорогих лекарственных препаратов".

К сведению, одна упаковка препарата "Гливек" стоит 80 тыс. руб." - поясни Владимир Кузнецов.

Кроме того, по словам Владимира Кузнецова, обеспечение онкобольных в Приморье осуществляется в рамках краевой целевой подпрограммы "Онкология". Поставка препаратов обеспечивается ежемесячно в пределах финансирования, утвержденного Законодательным собранием Приморья. Препараты закупаются краевым департаментом здравоохранения, однако их количество ограничено, поэтому онкобольные, которым не выдают конкретный препарат по их требованию, вынуждены становиться в очередь.

Ситуация с обеспечением бесплатными лекарствами больных диабетом, по словам Владимира Кузнецова, стабильная. Инсулины и таблетированная форма поступают на региональный склад КГУП "Приморская краевая аптека" регулярно и в достаточном количестве, подчеркнул пресс-секретарь. Выходит, краевые депутаты зря обостряют вопрос?