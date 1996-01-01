Диагноз по сновидению

Читать сонники - любимое занятие девушек на выданье. Впрочем, среди людей постарше тоже нет-нет, да и зайдет разговор о "вещих снах", которые кому-то заранее предсказали то ли богатство, то ли развод. Существуют ли вещие сны на самом деле и могут ли они предупредить нас, например, о надвигающемся заболевании?

"По этому поводу много наблюдений собрал доктор медицинских наук КАСАТКИН, -говорит доктор психологических наук, профессор Владимир ЛЕБЕДЕВ. - Он описал случай, когда студент несколько раз видел один и тот же сон: его обвивает питон, сдавливая грудь, и он не может шевелить ни руками, ни ногами.Медицинские исследования никаких признаков заболевания не обнаружили. Только год спустя после "пророческого" сна у парня обнаружили опухоль спинного мозга, которая привела его к полному параличу конечностей".

Как можно объяснить такие вещи? В 1791 году появилась работа русского физиолога НУДОВА "Опыт построения теории сна", где автор описывает такой эксперимент: спящему на спине человеку налили в открытый рот немного воды. И вдруг он перевернулся на живот и стал делать плавательные движения.

Когда его разбудили, он рассказал, что ему приснилось, что он упал в воду и вынужден был спасаться вплавь. Француз МОРИ светил спящему в лицо лампой и тому снились громы и молнии. Немецкий психолог БЕРНЕР закрывал спящим нос ваткой - и почти всегда им снились чудовища, начинающие их душить.

Эти случаи говорят нам о том, что, когда в спящий мозг проникают те или иные раздражители, они вызывают различные образы, которые вплетаются в ткань сновидений и сами становятся их основой. Известен случай, когда солдаты спали в холодном доме, и почти всем снилось одно и то же: полюс, льды, заснеженная тайга.

То есть, если на людей во время сна действовать общими для всех раздражителями: дымом, ярким светом, высокой или низкой температурой, то в их снах будет много общих для всех образов.

Что касается того, может ли сон предвещать болезнь, то нужно обратиться к опыту психоневролога АСТВАЦАТУРОВА. Он считал, что, если тревожные сновидения с элементами страха смерти сочетаются с внезапным пробуждением, то это может служить признаком болезней сердца.

Касаткин, о котором уже говорилось, за 30 лет изучил несколько тысяч здоровых и больных людей и очертил сюжеты сновидений при некоторых заболеваниях. По его данным, характер снов у человека меняется примерно за 2-3 месяца до обнаружения у него гипертонии, за месяц до гастрита, за два месяца до первых признаков туберкулеза.

Причем во многих случаях по характеру зрительных сцен в сновидениях можно даже указать место поражения организма болезнью.

Например, у человека начинается заболевание легких. Возможный диагноз - плеврит, бронхит, туберкулез. Ему может присниться, будто он хочет вынырнуть из воды или ему на грудь навалилась какая-то тяжесть. Или он лезет в узкую щель в заборе и застревает в ней грудью, или поднимается на гору, и ему тяжело дышать.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта у большинства людей появляются во сне сцены, связанные с недоброкачественными продуктами. Но сюжет сновидений при одном и том же заболевании будет варьироваться в зависимости от профессии человека, его образования и т.п.