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Во Владивостоке соберутся ведущие хирурги
Во Владивостоке 12-14 сентября пройдет второй съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока. Форум достоин статуса международного: помимо известных российских хирургов в нем примут участие врачи из Сиднея, Брунея, Сингапура, Кореи.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, приедут главный хирург России Виктор САВЕЛЬЕВ, директор института хирургии им. Вишневского Владимир ФЕДОРОВ, известные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Челябинска, Томска, Иркутска, зарубежные ученые с мировым именем - профессор КИМ (Сеул), СИМ Юджин (Бруней), Кей Си ТАН из Сингапура. Им под стать лучшие специалисты Приморья - профессора Валентин ШУМАТОВ, Евгений КОСТИВ, Виталий ИЩЕНКО, Владимир ШАПКИН и многие другие. Каждый участник - профессионал высочайшего класса.
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