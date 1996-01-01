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Чисто мужская поза, или Нет импотенции
На основании недавно проведенных совместных масштабных исследований ученые - медики из California State University и урологи из Los Angeles City Clinic в один голос утверждают, что упражнение, имитирующее езду на велосипеде, только лежа на спине, должно быть в составе зарядки каждого настоящего мужчины.
Многим покажется странным такие физические изощрения, однако, оказывается, регулярное выполнение такого упражнения способствует приливу крови к половым органам и тренировке мышц, причастных к феномену, известному как потенция. Кроме этого мужчинам, которых волнует свое здоровье и которые хотят избежать проблем в будущем, врачи рекомендуют бег трусцой, прыжки на скакалке, плавание - все эти виды способствуют притоку крови к ранее обозначенным органам. И наоборот, абсолютно все "сидячие" виды спорта из серии: шахматы, авторалли, гребля, мотокросс и все, что сможете себе представить из спорта в сидячем положении, ни к чему хорошему не приводят.
Самый отвратительный снаряд в этом смысле - велосипед. Не верите - спросите у профессиональных велосипедистов об их успехах, если попадется честный малый, то признается, что не все всегда получается, а если скажет, что никаких проблем, то переспросите у их супруг... В настоящее время в связи с ужасающей статистикой даже рассматривается возможность причисления импотенции и простатита у спортсменов-велосипедистов к профессиональным заболеваниям.
Авторы методики не без гордости отмечают положительные отличия своего открытия от химических стимуляторов потенции (исключаются сердечно-сосудистые осложнения, учитывая, что практически все лекарственные препараты типа Виагры изначально разрабатывались для борьбы с различными заболеваниями сердца). От традиционной езды на велосипеде виртуальное накручивание педалей лежа на спине выгодно отличает отсутствие физического давления на простату, а "моральное давление" на железу каждый оказывает по мере способностей. Врачи говорят, что если тренироваться ежедневно, то уже через месяц у вас будет повод приятно удивиться и даже удивлять...
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