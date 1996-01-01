100 шагов босиком

Каждому знакомо ощущение лёгкости и комфорта, когда, возвратясь домой, мы снимаем обувь. Скорее по привычке, чем по необходимости, большинство из нас старается сразу же сунуть ноги в домашние тапочки. А как полезно было бы походить по квартире босиком!

Босохождение как лечебно-профилактическое средство практиковалось с давних пор врачами Древнего Египта, Греции, Рима. Они назначали эту процедуру и для общего укрепления организма, и для лечения различных заболеваний. Кроме того, Сократ, Сенека и другие философы древнего мира считали хождение босиком одним из способов развития умственных способностей человека. Неслучайно в те далёкие времена дети надевали обувь только по достижении 18 лет.

Современные учёные доказали, что хождение босиком способствует активизации нервно-мышечных процессов, нормализации и стабилизации артериального давления, улучшает окислительные процессы в организме, и в частности способствует насыщению тканей кислородом. Как следствие, у человека, который любит ходить босиком, всегда хорошее настроение, улыбка на лице и ощущение здоровья во всём теле. К тому же босохождение пробуждает массу положительных эмоций, что в свою очередь имеет огромное значение для профилактики стенокардии, гипертонии и многих других болезней века.

Дело в том, что подошва является наиболее мощной рефлексогенной зоной человеческого тела. На одном её квадратном сантиметре сосредоточено больше механо- и терморецепторов, чем на любом другом участке кожи. При хождении босиком активность этих рецепторов повышается, "пробуждаются" расположенные на ступне биологически активные точки (БАТ). А поскольку каждая из этих точек связана с тем или иным внутренним органом, то "пробуждение" биологически активных точек стимулирует работу всех внутренних органов и систем нашего организма.

К тому же надо учесть и тот факт, что обувь создаёт для ног постоянный комфортный микроклимат, а из-за этого функции биологически активных точек снижаются. В результате того, что ноги постоянно находятся как бы в "оранжерейных условиях", порой даже кратковременное случайное охлаждение ног может вызвать простуду. Учёные выяснили, что между расположенными на подошве БАТами и слизистой оболочкой верхних дыхательных путей существует тесная рефлекторная связь. Хождение босиком возвращает наши ноги к естественным природным условиям, тренирует нашу стопу, закаляет её, делает более выносливой.

За границей есть санатории, где дозированная ходьба босиком по различным поверхностям (горячей и холодной асфальтовой дорожке, искусственному льду, стерне, песку, камням, траве) используется как средство лечения сердечно-сосудистых, нервных и даже психических заболеваний. Хождение босиком позволяет предупреждать и лечить различные деформации ступни (подвывихи больших пальцев, плоскостопие). Замечено, что в таких странах, как Индия, Вьетнам, Индонезия, где население по климатическим условиям может ходить босиком круглый год, ортопедические патологии ступней у населения практически отсутствуют.

Есть у босохождения и ещё один плюс. Известно, что при движении от соприкосновения с одеждой на теле человека накапливается электрический заряд, который особенно увеличивается, когда одежда является синтетической. Для удаления электрических зарядов живому организму, так же как и любым техническим средствам, требуется заземление. Обувь препятствует удалению скопившихся на поверхности нашего тела электрических зарядов. Если же стопа напрямую соприкасается с землёй, заряды свободно уходят в землю.

С чего же начать босохождение? Общее правило для всех физических тренировок (а хождение босиком - один из видов таких тренировок) - это постепенность, систематичность и непрерывность. Попробуйте начать с хождения босиком в комнате по ковру, половичку или деревянному полу. Когда вы привыкнете к этой процедуре и не будете ощущать какого-либо дискомфорта, переходите на более холодные и неровные поверхности - камень, песок, гальку, щебёнку.

В теплое время года старайтесь выходить босиком на улицу, независимо от погоды (лучше всего делать это на даче). Продолжительность прогулок по улице босиком постепенно увеличивайте, начав с 15-30 минут. Летом хорошо пошлепать босиком по тёплым лужам, а зимой побегать в течение 2-3 минут по снегу. Хождение босиком рекомендуется совмещать с ежедневными холодными и горячими ножными ваннами: контрастная температура воды усиливает закаливающий эффект босохождения.

При хождении босиком рекомендуется во время этой процедуры менять вид поверхности, по которой вы ходите: различные поверхности по-разному воздействуют на биологически активные точки ступни. Горячий песок и асфальт, острые камни и шлак, шишки и хвойные иглы являются сильными раздражителями. Они оказывают на организм мгновенный тонизирующий эффект. Пробежавшись босиком, скажем, по морской гальке, вы моментально почувствуете прилив бодрости, свежести, энергии.

Однако, чтобы сбалансировать этот резкий скачок, необходимо сразу после активизации организма дать ему возможность расслабиться. Желательно после пробежки по гальке немного походить по тёплому песку или по траве, затем - по свежескошенной стерне, завершив сеанс босохождения прогулкой по земляной тропинке или по мягкой дорожной пыли. Приступать к тренировкам на открытом грунте лучше летом, так как зимой может возникнуть холодовая аллергия.

У буддистов одним из видов закаливания является хождение босиком по руслу горного ручья. Считается, что эта процедура даёт оздоровительный эффект, если сделать ровно 100 шагов. Можно приспособить это упражнение и к условиям городской квартиры, где ванна с холодной водой заменит ручей. Хождение по грунту также можно организовать в доме. Для этого нужно взять несколько деревянных ящиков, заполнить один из них песком, другой - камнями, третий - щебёнкой и топтаться в них поочередно в течение 15-20 минут ежедневно.