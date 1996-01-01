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Мужчинам нужен цинк
По данным медицинской статистики, в России почти каждый мужчина после 60 лет рискует заболеть аденомой простаты.
Ученые считают, что для профилактики этого заболевания и нормальной работы предстательной железы сильной половине человечества надо есть больше продуктов, содержащих цинк.
Давно известно положительное влияние устриц на мужское здоровье. Но если устрицы вам не по карману, медики советуют современным мужчинам прямо с завтрашнего дня включать в свой рацион побольше других морепродуктов, в том числе морских водорослей. Дело в том, что в них, как и в устрицах, содержится много цинка, который положительно влияет на потенцию, а также защищает от простатита и аденомы.
Горсть обычных лесных орехов или тыквенных семечек в день позволит мужчинам сэкономить немало денег на лечении простатита и аденомы.
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