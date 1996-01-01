Родинки: право на долгую жизнь

Люди, "отмеченные" родинками, больше подвержены заболеванию раком, но, что поразительно, могут прожить намного дольше. К такому парадоксальному выводу пришли британские ученые.

Исследования, в которых на протяжении 10 лет принимали участие 900 женских пар близнецов (возрастом от 18 до 79 лет), показали, что чем больше у человека родинок, тем выше вероятность того, что его ДНК обладает особыми механизмами защиты от старения - теломерами.

Ученые обнаружили связь между количеством родинок и длиной теломеров - концевых участков генов, которые как раз и являются индикаторами старения сердца, мускулов, костей и артерий человека (когда теломеры становятся слишком короткими, клетка перестает делиться и погибает).

"Результаты наших исследований просто поразительны. Впервые было доказано, что люди с большим количеством родинок хоть и подвергаются серьезному риску развития рака, с другой стороны, и прожить могут дольше", - объясняют авторы проекта Twin Research Unit, публикующие свою работу в июльском выпуске научного журнала Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention. Ученые надеются, что в будущем их открытие поможет бороться с такими возрастными заболеваниями, как стенокардия и остеопороз.

В то же время другие группы онкологов настроены более осторожно и считают, что результаты подобных исследований требуют дальнейших проверок. Пока же они настоятельно рекомендуют обладателям большого количества родинок поберечься (в частности, от солнечных ожогов), чтобы реализовать свое "биологическое право" на долгую жизнь.