В огороде бузина...

Бузина черная

Находит признание не только в народной, но и в научной медицине. Отвар и настой из цветков бузины черной назначают при простудных заболеваниях, гриппе, бронхите с хрипами в груди и сухим кашлем, пневмонии, ларингите. Пьют эти настои при заболеваниях почек, почечных лоханок, воспалениях мочевого пузыря.

Черной бузиной лечат артриты, подагру, ревматизм, а также кожные заболевания.

Бронхит, пневмония. При сильном кашле и накоплении жидкости в лёгких эффективно принимать сироп бузины чёрной 3 раза в день после еды по 1 десертной ложке.

Кольпит, цервицит и другие воспалительные заболевания женских половых органов. 30 г ягод черной бузины отварить в 0,5 л воды, в теплом виде использовать для спринцеваний (прерывая за 2-3 дня до наступления менструации и через 2-3 дня после неё, до полного излечения).

Отеки. 1 ст. ложку листьев залить 1 стаканом кипятка, ещё покипятить 5 минут, настоять до остывания. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день, пока отеки не начнут опадать.

Воспалительные заболевания почек. Настой коры (с двухлетних веток) 6-8 мл или 4-5 г порошка из коры настоять 5-6 часов в 0,5 л кипятка в термосе. Пить по 100 г 5-6 раз в день, особенно при почечных отёках.

Диабет. 1 ст. ложку сушёных ягод залить стаканом кипятка, настоять 20 минут, принимать по 50 мл 3-4 раза в день после еды.

Каких-либо серьезных противопоказаний черная бузина не имеет. Следует лишь учитывать, что её препараты обладают мочегонным и слабительным действием и должны быть исключены при язвенном энтероколите, несахарном диабете, а передозировка может вызвать тошноту, рвоту.

Поспевает бузина в сентябре. На вкус плоды кисло-сладкие, из них получаются вкусное варенье и джем. Важно твердо помнить: в пищу идут только плоды черной бузины, а вот плодами красной можно отравиться.

Валериана лекарственная

Препараты из корней валерианы широко применяются как успокаивающее средство при нервном возбуждении, неврозах, сердечно-сосудистых заболеваниях, спазмах сердца, желудка и кишечника, бессоннице, мигрени, бронхиальной астме, как противосудорожное при эпилепсии и испуге, при нейродермитах, тиреотоксикозе, несахарном мочеизнурении, климактерических расстройствах, токсикозах беременности.

Климакс (с повышенным давлением). 2 ст. ложки корня залить 0,5 л кипятка, подержать на водяной бане 15 минут, затем дать остыть, отжать. Принимать по половине стакана 2-3 раза в день через 30 минут после еды.

Мигрень. 2 ч. ложки валерианы на стакан воды, кипятить на слабом огне 5 минут, после остывания процедить. Принимать по 1-2 ст. ложки 3-4 раза в день.

Пневмония. Принимать по 1-2 г порошка корней, запивая столовой ложкой воды.

Гельминтоз. 1 ст. ложку измельченных корней залить 1 стаканом холодной кипячёной воды. Настоять под крышкой 8-12 часов, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3-4 раза в день. Помогает от ленточных глистов.

Глаукома. Залить 1 л красного виноградного вина 50 г порошка корня валерианы, настоять 15 дней, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день до еды.

У валерианы выявлены и противопоказания. Ее препараты повышают свертываемость крови, что особенно нежелательно пожилым людям, особенно при угрозе инфаркта или инсульта.

При хроническом энтероколите валериана способна вызвать обострение. В восточной медицине считалось, что валериана вредна для почек (видимо, способствует задержке жидкости при плохой работе почек и мочевого пузыря при некоторых заболеваниях).

С осторожностью надо отнестись к валериане гипертоникам, так как она иногда порождает возбуждающий эффект не только при длительном, но и однократном приеме, нарушает сон, вызывает тяжелые сновидения. Иногда наблюдается полная непереносимость валерианы некоторыми людьми. Чаще всего это наблюдается при астеноневротических синдромах и диэнцефальных пароксизмах.

Начало в "ДЛ" №№ 3-9, 11-14. Продолжение следует.