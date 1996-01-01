Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Если болят спайки
40 лет назад мне сделали операцию по поводу аппендицита, а сейчас стал болеть правый бок. Врач сказал, что это, видимо, дают о себе знать спайки. Теперь я хожу на электрофорез и пью мезим форте. Не могли бы вы рассказать о спайках кишок? Когда они возникают? Как лечиться? Как жить со спайками и существует ли для этого определенная диета?
Отвечает врач-терапевт Татьяна НЕСОВА:
- Спайки в брюшной полости представляют собой сращение брюшины, которая является оболочкой внутренних органов. Сращения образуются как исход какого-либо воспаления, в том числе после оперативного вмешательства. Наличие спаек препятствует нормальной работе кишечника. При выраженных спайках возможно развитие кишечной непроходимости - такого состояния, при котором потребуется экстренное хирургическое вмешательство. Лечение спаечной болезни чаще бывает консервативным, то есть оно основано на соблюдении диеты (требуется частое дробное питание, необходимо исключить тяжелую пищу), возможно проведение специальной гимнастики, висцерального массажа. В тяжелых же случаях может потребоваться операция, необходимость которой определяет врач-хирург.
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока