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Если болят спайки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

40 лет назад мне сделали операцию по поводу аппендицита, а сейчас стал болеть правый бок. Врач сказал, что это, видимо, дают о себе знать спайки. Теперь я хожу на электрофорез и пью мезим форте. Не могли бы вы рассказать о спайках кишок? Когда они возникают? Как лечиться? Как жить со спайками и существует ли для этого определенная диета?

Отвечает врач-терапевт Татьяна НЕСОВА:

- Спайки в брюшной полости представляют собой сращение брюшины, которая является оболочкой внутренних органов. Сращения образуются как исход какого-либо воспаления, в том числе после оперативного вмешательства. Наличие спаек препятствует нормальной работе кишечника. При выраженных спайках возможно развитие кишечной непроходимости - такого состояния, при котором потребуется экстренное хирургическое вмешательство. Лечение спаечной болезни чаще бывает консервативным, то есть оно основано на соблюдении диеты (требуется частое дробное питание, необходимо исключить тяжелую пищу), возможно проведение специальной гимнастики, висцерального массажа. В тяжелых же случаях может потребоваться операция, необходимость которой определяет врач-хирург.

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