Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Фанготерапия: смешаться с грязью
Если вспомнить детство золотое, то любимым дачным занятием было выйти после дождя на улицу и по колено залезть в чудесную липкую глиняную грязь. Она мазалась по всем местам, включая волосы, и на вид очень напоминала шоколад. Однажды я ее даже попробовала на вкус. Было невкусно.
Зато, оказывается, полезно. Такой же поросячий восторг уже во взрослом возрасте гарантирован тем, кто решит опробовать на себе модную процедуру под названием фанготерапия. А попросту - грязелечение.
Грязелечение бывает разное. В пелоидотерапии фигурируют морские грязи или осадки пресных водоемов, именуемые пелоидами (от латинского слова pelos - ил, глина; это могут быть отложения из болот, торфы, сапропели, глины и т.д.). Кстати, термин пелоидотерапия часто употребляется как синоним грязелечения вообще. С помощью грязей из морских и пресноводных водорослей проводится альготерапия. А фанготерапия использует фанго - грязь вулканического происхождения, добываемую из минеральных источников и грязевых "вулканов". Применяется и особая вулканическая пыль. Все они содержат соли, газы, природные гормоны и ферменты и другие биологически активные вещества.
Вообще-то в косметологии или описаниях SPA и курортов очень любят смешивать все эти понятия, рекламируя, к примеру, фанготерапию на пелоидах или включая в процедуры по фанготерапии водорослевые обертывания. Настоящая же фанготерапия - только на минеральных грязях.
Всему свое время и место
Изначально фанготерапия - процедура лечебная. "Курорты" для солдат существовали в Римской империи еще до Рождества Христова. Древнеримские летописцы утверждали, что мужественная возня в грязи здорово помогала при заживлении ран, от ревматизма, для повышения потенции и вообще для общего тонуса. Естественно, квартировали травмированные вояки непосредственно вокруг минеральных источников (сейчас это респектабельные лечебные курорты, например, Баталья, Абано терме, Монтегротто терме и т. д.).
В конце XIX века, когда грязелечение вошло в моду вместе с понятием "съездить на воды", оказалось, что оно также успешно помогает подтягивать кожу, улучшает цвет лица и позволяет внешне скинуть лет 10-12. Целебную грязь решили транспортировать поближе к клиенту, в шикарные отели и звездные лечебницы. Тут-то и выяснилось, что не всякие фанго поддаются перевозке: в них содержатся летучие фракции, которые в пути теряются вместе с лечебной ценностью. По эффекту такое "лечение" было равнозначно намазыванию на физиономию обычной грязи из ближайшей лужи. К тому же фанго, оказывается, должна "созреть": некоторое время побулькать на поверхности источника или, как сейчас, в специальных ваннах, чтобы подвергнуться воздействию воздуха, тепла и света. Попутно в них поселяются различные мини-водоросли и микроорганизмы, которые тоже играют роль в формировании целебных свойств грязи.
Сегодня самые продвинутые процедуры по-прежнему проводятся "на месте", то есть там, где есть источник. Но наука за две тысячи лет не стояла на месте: разработаны методы перевозки грязи на большие расстояния без потерь лечебных качеств. Существуют и готовые косметика и лечебные препараты, в которых производители успешно "консервируют" все полезности натуральной фанго.
Из грязи в князи
Самое важное свойство любой грязи - она мажется. Если фанготерапия заключается в намазывании грязи на все тело - это обертывание; если в намазывании на участки, которые желательно полечить или улучшить - это аппликации. Лежите и чувствуете себя глазированным сырком. Иногда сырком горячим: для того, чтобы достичь особого лечебного эффекта, грязи подогревают до температуры 42-44 градуса. Получается дополнительный эффект бани, ведь фанго обладает способностью долго хранить тепло. В большинстве же случаев, чтобы поры открылись и впустили лечебные минералы, ограничиваются 37-38 градусами - для комфортности и лучшей переносимости процедуры.
Полечить с помощью фанготерапии можно опорно-двигательный аппарат - от позвоночника до суставов (многие грязи обладают противовоспалительным эффектом и способностью доставлять в суставы минеральные вещества, помогающие восстановить, например, хрящ). Также грязь помогает бороться с кожными проблемами (угревая сыпь, аллергии, дерматиты и т.д.), гинекологическими, лишним весом, интоксикацией, последствиями травм, сосудистыми (особенно на ногах) и лор-болезнями. Ожоги и обморожения, невралгии, цистит, бронхит курильщика, келлоидные рубцы, холецистит, остеохондроз, бесплодие, псориаз, последствия стресса, снижение иммунитета, восстановление после длительных болезней... В общем, "букет" заболеваний, которые поддаются фанготерапии, почти неограничен: все зависит от минерального состава конкретной грязи.
В косметологии используется свойство фанготерапии активизировать обмен веществ, крово- и лимфообращение, за счет чего из организма лучше выводятся токсины, уходят отеки и повышается тонус кожи. Грязевые обертывания "разбивают" даже запущенный целлюлит и обладают сильным лифтинговым эффектом. Обертывания для тела и маски для лица усиливают воздействие любых дальнейших косметических процедур. Так что фанго теперь можно найти во многих SPA-центрах. Это профессиональная косметика, которую делают из природных грязей.
Косметические и лечебные аппликации делают на область позвоночника, на суставы конечностей, кисти и ступни, на спину, на кожу над органами малого таза (при лечении гинекологии); на ягодицы, бедра и предплечья. Маски наносятся соответственно на лицо, а также на волосы.
Три «да» и три «нет» фанготерапии
Как у всякой лечебной или косметической процедуры, у фанготерапии есть и плюсы, и минусы. Причем одна и та же особенность может быть и на пользу, и во вред. Все зависит от состояния вашего здоровья.
1. Доступность минеральных веществ
Плюс - когда организм нуждается в них, например, весной или при восстановлении после тяжелой болезни. Минус - когда есть проблемы с обменом веществ, гормональные нарушения, сердечно-сосудистые заболевания. Есть риск, что "посторонние" вещества ухудшат ситуацию.
2. Способность активизировать обмен веществ
Плюс - когда нужно заставить свое тело быстро очистить себя от "шлаков". Минус - когда есть проблемы с органами, выводящими "токсины" из организма: почками, мочевым пузырем, печенью. Абсолютным противопоказанием к фанготерапии является наличие любых опухолей.
3. Способность хранить тепло
Плюс - когда нужно "погреть косточки", "разбить" целлюлит и вообще заставить организм работать интенсивнее. Минус - при любых воспалительных процессах в острой форме, обострениях хронических болезней, проблемах с сосудами, а также при склонности к кровотечениям и болезнях крови.
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться