Фанготерапия: смешаться с грязью

Если вспомнить детство золотое, то любимым дачным занятием было выйти после дождя на улицу и по колено залезть в чудесную липкую глиняную грязь. Она мазалась по всем местам, включая волосы, и на вид очень напоминала шоколад. Однажды я ее даже попробовала на вкус. Было невкусно.

Зато, оказывается, полезно. Такой же поросячий восторг уже во взрослом возрасте гарантирован тем, кто решит опробовать на себе модную процедуру под названием фанготерапия. А попросту - грязелечение.

Грязелечение бывает разное. В пелоидотерапии фигурируют морские грязи или осадки пресных водоемов, именуемые пелоидами (от латинского слова pelos - ил, глина; это могут быть отложения из болот, торфы, сапропели, глины и т.д.). Кстати, термин пелоидотерапия часто употребляется как синоним грязелечения вообще. С помощью грязей из морских и пресноводных водорослей проводится альготерапия. А фанготерапия использует фанго - грязь вулканического происхождения, добываемую из минеральных источников и грязевых "вулканов". Применяется и особая вулканическая пыль. Все они содержат соли, газы, природные гормоны и ферменты и другие биологически активные вещества.

Вообще-то в косметологии или описаниях SPA и курортов очень любят смешивать все эти понятия, рекламируя, к примеру, фанготерапию на пелоидах или включая в процедуры по фанготерапии водорослевые обертывания. Настоящая же фанготерапия - только на минеральных грязях.

Всему свое время и место

Изначально фанготерапия - процедура лечебная. "Курорты" для солдат существовали в Римской империи еще до Рождества Христова. Древнеримские летописцы утверждали, что мужественная возня в грязи здорово помогала при заживлении ран, от ревматизма, для повышения потенции и вообще для общего тонуса. Естественно, квартировали травмированные вояки непосредственно вокруг минеральных источников (сейчас это респектабельные лечебные курорты, например, Баталья, Абано терме, Монтегротто терме и т. д.).

В конце XIX века, когда грязелечение вошло в моду вместе с понятием "съездить на воды", оказалось, что оно также успешно помогает подтягивать кожу, улучшает цвет лица и позволяет внешне скинуть лет 10-12. Целебную грязь решили транспортировать поближе к клиенту, в шикарные отели и звездные лечебницы. Тут-то и выяснилось, что не всякие фанго поддаются перевозке: в них содержатся летучие фракции, которые в пути теряются вместе с лечебной ценностью. По эффекту такое "лечение" было равнозначно намазыванию на физиономию обычной грязи из ближайшей лужи. К тому же фанго, оказывается, должна "созреть": некоторое время побулькать на поверхности источника или, как сейчас, в специальных ваннах, чтобы подвергнуться воздействию воздуха, тепла и света. Попутно в них поселяются различные мини-водоросли и микроорганизмы, которые тоже играют роль в формировании целебных свойств грязи.

Сегодня самые продвинутые процедуры по-прежнему проводятся "на месте", то есть там, где есть источник. Но наука за две тысячи лет не стояла на месте: разработаны методы перевозки грязи на большие расстояния без потерь лечебных качеств. Существуют и готовые косметика и лечебные препараты, в которых производители успешно "консервируют" все полезности натуральной фанго.

Из грязи в князи

Самое важное свойство любой грязи - она мажется. Если фанготерапия заключается в намазывании грязи на все тело - это обертывание; если в намазывании на участки, которые желательно полечить или улучшить - это аппликации. Лежите и чувствуете себя глазированным сырком. Иногда сырком горячим: для того, чтобы достичь особого лечебного эффекта, грязи подогревают до температуры 42-44 градуса. Получается дополнительный эффект бани, ведь фанго обладает способностью долго хранить тепло. В большинстве же случаев, чтобы поры открылись и впустили лечебные минералы, ограничиваются 37-38 градусами - для комфортности и лучшей переносимости процедуры.

Полечить с помощью фанготерапии можно опорно-двигательный аппарат - от позвоночника до суставов (многие грязи обладают противовоспалительным эффектом и способностью доставлять в суставы минеральные вещества, помогающие восстановить, например, хрящ). Также грязь помогает бороться с кожными проблемами (угревая сыпь, аллергии, дерматиты и т.д.), гинекологическими, лишним весом, интоксикацией, последствиями травм, сосудистыми (особенно на ногах) и лор-болезнями. Ожоги и обморожения, невралгии, цистит, бронхит курильщика, келлоидные рубцы, холецистит, остеохондроз, бесплодие, псориаз, последствия стресса, снижение иммунитета, восстановление после длительных болезней... В общем, "букет" заболеваний, которые поддаются фанготерапии, почти неограничен: все зависит от минерального состава конкретной грязи.

В косметологии используется свойство фанготерапии активизировать обмен веществ, крово- и лимфообращение, за счет чего из организма лучше выводятся токсины, уходят отеки и повышается тонус кожи. Грязевые обертывания "разбивают" даже запущенный целлюлит и обладают сильным лифтинговым эффектом. Обертывания для тела и маски для лица усиливают воздействие любых дальнейших косметических процедур. Так что фанго теперь можно найти во многих SPA-центрах. Это профессиональная косметика, которую делают из природных грязей.

Косметические и лечебные аппликации делают на область позвоночника, на суставы конечностей, кисти и ступни, на спину, на кожу над органами малого таза (при лечении гинекологии); на ягодицы, бедра и предплечья. Маски наносятся соответственно на лицо, а также на волосы.

Три «да» и три «нет» фанготерапии

Как у всякой лечебной или косметической процедуры, у фанготерапии есть и плюсы, и минусы. Причем одна и та же особенность может быть и на пользу, и во вред. Все зависит от состояния вашего здоровья.

1. Доступность минеральных веществ

Плюс - когда организм нуждается в них, например, весной или при восстановлении после тяжелой болезни. Минус - когда есть проблемы с обменом веществ, гормональные нарушения, сердечно-сосудистые заболевания. Есть риск, что "посторонние" вещества ухудшат ситуацию.

2. Способность активизировать обмен веществ

Плюс - когда нужно заставить свое тело быстро очистить себя от "шлаков". Минус - когда есть проблемы с органами, выводящими "токсины" из организма: почками, мочевым пузырем, печенью. Абсолютным противопоказанием к фанготерапии является наличие любых опухолей.

3. Способность хранить тепло

Плюс - когда нужно "погреть косточки", "разбить" целлюлит и вообще заставить организм работать интенсивнее. Минус - при любых воспалительных процессах в острой форме, обострениях хронических болезней, проблемах с сосудами, а также при склонности к кровотечениям и болезнях крови.