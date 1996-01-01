От жары люди умирают за рулем

Автолюбители, которые любят повторять фразу, что в их машине можно "умереть от жары", не так уж далеки от истины. Этим летом в пустыне Нефуд погиб принц Саудовской Аравии Фахд бен Турки бен Сауд. 25-летний юноша умер от жажды в песках. Вместе с другом он в самую лютую жару отправился на машине подальше от любопытных глаз. Но у принца неожиданно сломался автомобиль. В итоге местные власти порекомендовали местному населению не садиться за руль в пик сезона.

Подсчитано, что если "за бортом" стоит температура около 30 градусов, то машина за 15 минут может нагреться до "смертельных" 60 градусов. В ряде стран регулярно фиксируются случаи, когда малолетние дети, оставленные без присмотра в раскаленных машинах, просто умирали. То же самое касается домашних животных.

Что надо сделать, чтобы не дать вскипеть самому и своей машине?

Первым делом несколько советов о том, как помочь выдержать жару вышему "железному коню". Раскаленная машина, у которой валит пар из-под капота, - очень частая картина но российских дорогах. Чтобы избежать этого, в первую очередь рекомендуем вам почистить ячейки радиатора от пыли и мусора. Для этого достаточно насоса, или любого компрессора. Еще лучше "пробить" ячейки водой.

Тщательно осмотрите, не набились ли пух, сухой мусор, трава, а то и бумага, вата под коллектор. Иной раз на двигателе собирается столько "добра", что достаточно искорки от свечки или случайного окурка, который ветер может занести от впереди идущей машины, чтобы возник пожар.

Не забудьте также хотя бы протереть все места мотора, где хоть немного просачивается масло. Оно - друг огня, и шутить с ним не следует.

Рекомендуем также всегда иметь с собой емкость с водой или антифризом. Если двигатель все же начинает перегреваться, то надо действовать по обстоятельствам. Температуру двигателя, если нет возможности остановиться, можно немного сбить, включив печку. Но ни в коем случае не увеличением скорости, как это делают неопытные водители. Градусы вряд ли упадут за несколько метров, а попасть в аварию можно запросто.

В свою летнюю аптечку стоит положить несколько бинтов и те лекарства, которыми вы и ваши родные пользуетесь дома. Для дальних поездок, когда меняется не только окружающая природа, но и пища, вода, не помешает взять что-нибудь от расстройства желудка, к примеру, имодиум, сообщает "Труд".

На маршруте в салоне должна быть бутылка с водой и что-нибудь пожевать. Хорошо иметь термос с крепким кофе. Перед дорогой плотно наедаться не следует - заснуть можно.

Одна из главных опасностей для здоровья водителя на летней дороге - тепловой удар за рулем. Симптомами ранней стадии перегрева являются повышенное потоотделение, мышечные судороги, слабость, тошнота, головокружение, слабый, но частый пульс и головная боль. Часто при этом поднимается температура. Необходимо немедленно выпить как можно больше жидкости и облиться водой. А еще лучше сделать все это в тени и здесь же хорошо отдохнуть.

Если же температура продолжает расти, кожа становится сухой и красной, потоотделение прекращается, сознание теряется, то самый лучший вариант - страдальца срочно доставить в ближайшую больницу.

Солнцезащитные шторки снизят температуру внутри авто на пять - семь градусов. А вот "зеркальный" экран, вопреки распространенной практике, нужно устанавливать снаружи. В противном случае львиная доля отраженного тепла и солнечного света останется в салоне.

Не рекомендуется включать кондиционер сразу на полную мощность. От перепада температур может треснуть стекло. Чтобы правильно и быстро охладить воздух, нужно направить поток через центральные и боковые дефлекторы на панели приборов. Спустя пару минут перевести вентилятор на малые обороты, а подачу воздуха - в ноги.