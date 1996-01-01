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Лучший отдых по жаре под кусточком во дворе
Приморье бьет рекорды по жаре. На большей территории края температура воздуха достигла значений 32-35 градусов, а самым жарким местом оказался Лесозаводск, где температура воздуха превысила 36°C. Во Владивостоке столбик термометра доходит до 30°C.
На работе
лучший друг - кондиционер. Риск простудиться есть, но только если ваш агрегат настроен неправильно (слишком низкая температура и большая скорость вентиляции воздуха, неотрегулированное направление воздушного потока, не тот режим) или висит он аккурат над вашей головой. Разница между температурой в помещении и на улице не должна быть больше 10 градусов, оптимально, если кондиционер настроен на +22-24.
В общественном транспорте
важно выбрать стратегически правильное место: садитесь или становитесь на теневую сторону, если не боитесь сквозняков - на пути у воздушных потоков, у окна. Старайтесь занимать места подальше от центральной двери - там бывает жарче всего. Легче всего дышится в жару сразу за водителем и на задней площадке.
В машине
получить тепловой удар намного проще, чем на улице: при +30 на улице в автомобиле с поднятыми стеклами может быть больше +50! Особенно опасно оставлять в таких условиях животных и детей - пока мама "сбегает в магазин", с ребенком может случиться тепловой удар, который из-за несовершенной еще системы терморегуляции и развивается быстрее, и по части последствий опаснее. Что касается взрослых, то пусть любой, кто садится в жару в машину, будет одет в широкую светлую одежду из натуральных тканей, имеет при себе запас минеральной воды и точно знает, в каком месте лежит автомобильная аптечка.
Дома
есть доступ к холодной воде - и это главное. Почаще принимайте душ: начинайте с теплой воды, заканчивайте прохладной, после этого не вытирайтесь - пусть вода испаряется сама, охлаждая кожу. Женщинам стоит обратить внимание на мужские средства для душа - многие из них с ментолом, а значит, "с холодком". Если окна выходят на солнечную сторону, завесьте их мокрой тканью (можно просто намочить шторы) - температура в комнате моментально снизится.
На природе
в жару безопасно только в том случае, если есть возможность схорониться под кустом. Иначе нет никакой гарантии, что дегустация шашлыка не будет испорчена тепловым ударом. Это, кстати, не такое уж редкое явление: тепловой удар - всего лишь перегрев организма, при котором нарушается кровообращение. Увеличивают шансы испытать это на себе алкоголь, жирная тяжелая пища, тесная одежда (особенно из синтетики).
Если едете в жаркий день на природу, захватите с собой, кроме мангала, нашатырный спирт, настойку валерианы, пустырника, сердечные капли. Будьте готовы доставить пострадавшего от теплового удара в больницу, потому что это состояние может быть смертельным.
Берегитесь - не кипятитесь!
Если человек здоров, особо тяжких последствий временное пребывание в условиях тропиков не принесет: по сути жара - один из видов физической нагрузки, который организму вполне по силам. Но есть категории больных, которым в жаркие дни нужно быть начеку - это страдающие болезнями щитовидной железы, бронхов, легких, почек, а особенно сердечно-сосудистой системы.
Для сердечников жара опасна потому, что расширяются сосуды, а кровь из-за большой потери воды организмом сгущается. Все это приводит к тому, что возрастает нагрузка на сердце. Даже у здорового человека в жару может возникнуть так называемая синусовая тахикардия - штука, в принципе, неопасная, но пугающая. Восстановить сердечный ритм помогают успокаивающие средства. Из обязательного для сердечников: минеральная вода или травяной чай, возможность при плохом самочувствии сразу же лечь, полный набор прописанных врачом средств под рукой и, конечно, никакой физической нагрузки. Гипертоникам надо помнить, что традиционная огородная поза - носом в грядку, пятой точкой в небо - для них особенно опасна!
Когда на градуснике +30, день превращается в одну большую тепловую процедуру, которая противопоказана при варикозной болезни. В жару сосуды расширены, кровоток замедлен, нагрузка на вены нижних конечностей высока - отсюда отеки и синяки. Отечность может возникать и из-за того, что человек все время пьет - объем крови увеличивается, а это дополнительная нагрузка для сосудов.
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