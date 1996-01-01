Как не закусить нитратами

Стремясь к высоким урожаям, мы от души подкармливаем растения. Но при неумелом использовании азотные удобрения, причем как минеральные, так и органические, способны отравить почву и накопиться в плодах.

Чем они опасны

Азот необходим растениям для нормального развития и формирования белка. Однако растения поглощают из хорошо удобренной почвы в несколько раз больше соединений азота, чем требуется для их развития. В итоге лишь часть нитратов (солей азотной кислоты) синтезируется в растительный белок, а остальные концентрируются в плодах, корнях, стеблях, листьях.

В организме человека нитраты ведут себя по-разному: одни выводятся, другие вступают в безвредные или даже полезные химические соединения, третьи превращаются в нитриты, вступающие в реакцию с гемоглобином крови. При этом образуется метгемоглобин, не способный переносить кислород к тканям и органам. Из-за этого нарушается обмен веществ, страдают нервная система, иммунитет. Падает давление, страдает печень. Усиливает токсичность нитратов прием спиртных напитков. Особенно чувствительны к приему нитратов дети.

Отсюда вывод: как попало вносить вроде бы полезные азотные удобрения в почву нельзя. Мы не знаем, в каких условиях выращивались овощи с рынка, зато на своих грядках можем сделать все, чтобы не допустить передозировки солей азота.

Здоровый плод - под солнцем живет

Абсолютно безнитратный урожай овощей получить невозможно в принципе. Но максимально снизить уровень нитратного азота все-таки можно. Главный спаситель - солнце. Чем больше света, тем успешнее нитраты перерабатываются в белки. Выбирайте для грядок хорошо освещенные участки, избегайте загущенных посадок, затенений, тогда вредных веществ в плодах будет многим меньше.

Особое внимание требуется при уходе за растениями в теплицах. Там света всегда меньше, поэтому дозы удобрения тоже должны быть снижены по сравнению с открытым грунтом. К сожалению, многие делают наоборот. Правильно поступает тот, кто в солнечные дни снимает с теплиц пленку, а закрывает лишь при плохих погодных условиях.

Если лето пасмурное, обязательно сократите подкормки. Навоз в почву вносите в полупревшем состоянии и в лунки, а не вразброс, не превышая 4-6 кг на 1 квадратный метр.

Оцените состояние земли: если почва плодородна и ежегодно тщательно удобрялась, следует применять минимальную из рекомендуемых доз.

Запомните, что азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру и др.), коровяк и птичий помет за месяц до уборки урожая вносить уже нельзя! Если вы случайно перекормили растения азотом, добавьте фосфорные и калийные удобрения, это предотвратит накопление нитратов.

При сборе плодов помните, что в молодых обычно больше вредных соединений, чем в хорошо вызревших плодах (так "молодежь" делает запас на будущее). Поэтому самый первый сбор, как правило, состоит из более нитратных овощей.

Уборку овощей лучше проводить в солнечные, но не жаркие дни, причем во второй половине дня. В это время суток количество нитратов в растениях в два раза меньше, чем утром.

У разных овощей и аппетит к нитратам разный. В группе наибольшего риска - капуста, черная редька, свекла, салат, редис. А вот помидоры, баклажаны, перец, чеснок, злаки, фрукты менее всего подвержены накоплению нитратов.

Избавиться от вредных соединений поможет кулинарная обработка. Мытье овощей уменьшает количество нитратов на 10-15%, вымачивание в воде в течение двух часов, отваривание в течение 30 минут, обжаривание в жире - на 50%, консервирование - на 25-50%. При консервировании нитраты частично переходят в рассол и маринад, поэтому рассолы и маринады лучше не употреблять.

Избавляемся от гадости

Картофель можно избавить от нитратов, замочив клубни на ночь в 1%-ном растворе соли или аскорбиновой кислоты (1 г на 100 г воды). При варке довести до кипения, первую воду слить. Если среди множества картофелин с белой мякотью встречаются плоды с желтой мякотью, то желтые лучше не употреблять. Если же картофель необходимо использовать срочно, без предварительного вымачивания, то после чистки надо его как следует мелко нарезать и многократно промыть проточной водой. Отвар - вылить.

Свеклу следует хорошенько ошпарить перед использованием. Если у нее вместо прямого корня закрученный, это явный признак нитратов. После ошпаривания свеклу надо варить в алюминиевой кастрюле, предварительно отрезав хвостик и разрезав клубень вдоль на две половинки.

Морковь при наличии нитратов имеет ярко-оранжевый цвет. Чтобы избавиться от гадости, надо ее многократно промыть проточной водой, затем отварить, а отвар вылить.

Если у зелени (шпинат, салат, укроп и проч.) темно-зеленый цвет или она быстро желтеет, значит, в ней поселились нитраты. Следует подержать зелень 1 час в холодной воде.

Помидоры надо употреблять только полной зрелости.

В арбузах и дынях избавляемся от нитратов путем срезания коры толстым слоем.

Помните, что лучше всего выводят нитраты из организма чай и аскорбиновая кислота.