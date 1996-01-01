Не добавляйте к яду алкоголь

В Приморье уже есть первые укушенные змеями и медузами-крестовиками, а на подходе - "грибники". О том, что грозит пострадавшим от яда и как оказать первую помощь, рассказывает заведующая Центром острых отравлений Владивостокской городской клинической больницы №2 Галина ПОПОВА.

Не умрешь, но помучаешься

- Как только на юге Приморья установилась жаркая погода и люди полезли в воду, в наш Центр стали обращаться первые пострадавшие от ожога медузы-крестовика.

- И где же эта опасная медуза подстерегает свои жертвы?

- Первые из пострадавших купались в районе Второй Речки, где купаться, кстати, категорически запрещено.

Медузы-крестовики в основном обитают на мелководье, в зарослях морской травы. Чаще всего встречаются на Санаторной, Седанке, Чайке, мысе Песчаный, бухте Тавайза. Но в последние годы крестовики стали появляться и в тех местах, где раньше отроду не водились, - в районе бухты Шамора, мыса Токаревская Кошка. Море становится все более грязным, поэтому и медуз становится больше. Так что опасность может поджидать где угодно.

- Можно ли как-то обезопасить себя от встречи с этой медузой?

- А как тут себя обезопасишь? Разве что не лезть в воду? Медуза-крестовик - она ведь маленькая, размером с пятирублевую монету, в воде, особенно мутной, ее и не видно.

- Правда ли, что от ожога крестовика можно умереть?

- Не умрешь, но помучаешься. Ощущения от соприкосновения со щупальцами медузы схожи с ожогом крапивы. В месте контакта появляются краснота, жжение, зуд, а минут через пятнадцать - признаки общего отравления: резкие боли в мышцах, пояснице, суставах; головная боль; стесненное дыхание; сухой неукротимый кашель.

- Что в этом случае следует делать? Вызывать "скорую"?

- Следует немедленно выйти на берег, обильно промыть пораженное место пресной водой и сесть в тени. Затем пострадавшего надо согреть и напоить сладким чаем. Можно дать десенсибилизирующие препараты (тавегил, супрастин и т.п.). Через некоторое время состояние нормализуется. Если же улучшения нет, пострадавший от медузы-крестовика испытывает сильные боли, мечется, кричит, тогда надо вызывать "скорую".

Змея первой не нападает

- Укушенные змеями этим летом к вам поступали?

- Да, уже есть и укушенные змеями.

- В Приморье ядовитые змеи - это гадюка и щитомордник. В каких случаях они нападают на человека?

- Змеи первыми на людей не нападают и кусают только тогда, когда их потревожат - заденут, наступят...

- А если змея ползет прямо на тебя?

- Пусть ползет. Не трогайте ее, и она проползет мимо, не причинив вам вреда.

- Что делать, если змея все-таки укусила? Прижечь ранку каленым железом, отсосать яд?

- Первая помощь должна начинаться с энергичного отсасывания яда, если, конечно, нет трещин на губах и в полости рта. Отсасываемую жидкость необходимо постоянно сплевывать и промывать полость рта. Отсасывать яд следует 15-20 минут. А вот делать разрезы и выдавливать из ранки кровь либо прижигать ранку ни в коем случае нельзя. Всасыванию нейротоксической части яда эти мероприятия воспрепятствовать не успевают, но увеличивают вероятность попадания инфекции. Нельзя накладывать жгут. Правильно накладывать его мало кто умеет, а в результате неправильного наложения жгута можно лишиться конечности.

Место укуса следует обмыть чистой водой и обработать йодом, одеколоном или спиртом. Пострадавшему необходимо обеспечить полный покой (в этом случае яд будет медленнее распространяться по организму), дать обильное питье (но только не алкоголь - иначе к отравлению ядом добавится алкогольная интоксикация) и доставить в стационар.

- Смертельные случаи от укуса змей часто бывают?

- Бывают, но редко. В тех случаях, когда пострадавших доставляют несвоевременно.

- Иммунитета к змеиному яду не возникает?

- Нет.

- Говорят, что укусы ос и пчел не менее опасны, чем укусы змей. Это так?

- При повышенной чувствительности к пчелиному яду даже один-единственный укус может вызвать тяжелую аллергическую реакцию вплоть до удушья и обморочного состояния.

Опасны ужаления в полость рта, что бывает при поедании фруктов, варенья, когда насекомое попадает с пищей в рот. В таких случаях может быстро развиться отек гортани, поэтому пострадавшему необходима экстренная помощь.

Первая помощь заключается в том, чтобы удалить жало, обработать место укуса антисептиком и наложить на пораженное место лед или что-нибудь холодное.

Безопасность за столом

- Отравившиеся ядовитыми грибами часто к вам обращаются?

- Массовых отравлений ядовитыми грибами, характерных для западных регионов страны, в Приморье не зарегистрировано. Отравления, если и случаются, то, скорее, из-за неправильной обработки грибов.

Грибы - это скоропортящийся продукт, поэтому употребить их в пищу следует не позднее 6 часов после сбора. Нельзя использовать червивые и старые, переспелые грибы, в которых, как в любом старом организме, накапливаются собственные продукты обмена.

Перед кулинарной обработкой грибы следует тщательно промыть, отварить и только потом жарить.

Аккуратнее нужно быть с груздями. Токсикологи относят их к "условно ядовитым" грибам. Перед засолкой грузди надо вымачивать трое суток, периодически меняя воду. Грибы становятся готовыми к употреблению не ранее чем через 40 суток.

Следует иметь в виду, что грибы - это довольно тяжелая пища. В них много полезных веществ, но хитиновая оболочка плохо переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому у людей, страдающих гастритом или колитом, маленьких детей он просто не справляется с нагрузкой. Отсюда боль в животе, тошнота, жидкий стул. Это не отравление как таковое, а плохая переносимость продукта. Детям до трех - пяти лет грибы давать вообще не рекомендуется, их желудочно-кишечный тракт попросту не готов к перевариванию такой пищи.

Если возникли какие-то неприятности, связанные с употреблением грибов, не надо заниматься самолечением! Первым делом следует обратиться к врачу.

Телефон Центра острых отравлений "тысячекоечной" больницы: 32-56-44.