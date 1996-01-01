Онкоцентр для детей построят до конца года

Завершается многолетнее строительство онкогематологического центра для детей на Седанке, в санаторно-курортной зоне Владивостока. Собравший многочисленные пожертвования объект, который закладывался частной благотворительной американской организацией 15 лет назад, сегодня доводят до ума администрация Приморского края и ГУП "Примстройзаказчик".

Два этажа здания, в принципе, уже готовы, идут отделочные работы. Ударно трудятся около десятка китайских рабочих. Довольно регулярно объект посещают руководители "Примстройзаказчика" и департамента градостроительства администрации края Сергей КРИВОРОТОВ. Судя по тому вниманию, которое уделяется со стороны краевой власти детскому онкоцентру, он просто обязан быть сдан в этом году.