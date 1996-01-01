В погоне за лекарствами

- Слышала, что во Владивостоке открылась новая аптека для льготников, где стоит специальный аппарат, который и рецепты принимает, и лекарства выдает. И поэтому - никаких очередей. Хотелось бы узнать: там действительно все так замечательно?

- У новой аптеки для льготников во Владивостоке действительно нет отбоя от покупателей. Только людям приходится подолгу стоять в огромной очереди.... Вот что увидел наш корреспондент, побывавший на месте.

...Безусловно, филиал Приморской краевой аптеки расположен в очень удобном месте: центр города, остановка транспорта "Прапорщика Комарова". Но стоит зайти внутрь, как весь позитивный настрой пропадает - в помещении страшная духота, огромное количество народу, причем сидя ожидать своей очереди могут только 15 человек, остальные, а таких раз в пять больше, вынуждены стоять.

В аптеке установлен редкий для Приморского края, да и вообще для России, немецкий автомат для продажи лекарственных средств. Этот универсальный помощник, в котором может содержаться 11 тыс. упаковок лекарств 900 наименований, обеспечивает быстрый поиск и подачу лекарственных средств. Обслуживают его два оператора.

- В первые дни после открытия здесь негде было присесть - небольшой диван, конечно, не спасал, - вспоминает ветеран войны Антонина ЗАХАРОВА. - Я подошла к аппарату, который выдает талончики на очередь, и оказалась аж 352-й по счету. Приютиться в аптеке было негде, вот и пришлось гулять почти три часа в ожидании очереди.

Еще один посетитель социальной аптеки Владимир КАРАЗОВСКИЙ рассказал, что, отстояв очередь, не смог получить все необходимые лекарства, пришлось дважды обращаться к лечащую врачу, прежде чем ему, наконец, правильно выписали рецепт: то назначенный препарат не входил в категорию льготных, то упаковка не та...

Вместе с тем, как отметила большая часть присутствующих в очереди льготников, хорошо, что подобная аптека вообще появилась во Владивостоке.