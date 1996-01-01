Зарядка в ванне

Чрезвычайно полезное действие на организм оказывает так называемая аквагимнастика, то есть упражнения, выполняемые в воде (в открытом водоеме, бассейне или ванне). Аквагимнастика практически не имеет противопоказаний. Она полезна всем, независимо от возраста и физического состояния организма. Преимущество аквагимнастики в ванне состоит в том, что заниматься ею можно в любое время суток, в любой сезон и при любой погоде.

Наполните ванну теплой водой, расслабьтесь и спокойно полежите в ванне несколько минут. Затем приступайте к выполнению упражнений.

Возьмитесь руками за края ванны, медленно поднимите правую ногу, затем медленно согните ее в колене и подтяните к груди. То же самое проделайте левой ногой.

Положите в ванну в качестве опоры какой-нибудь предмет и упритесь в него обеими ногами. Поднимите высоко одну ногу и, обхватив ее обеими руками, прижмите к себе. Повторите другой ногой.

Сядьте в ванне, вытяните ноги и поднимите руки вверх. Наклоняйтесь вперед, стараясь коснуться руками пальцев ног.

Упритесь ногами в край ванны и наклоняйте тело назад, опираясь на руки. Выполняйте каждое упражнение по несколько раз. После каждого упражнения отдыхайте в течение 1 минуты в положении лежа. Общее время занятий не должно превышать 10 минут. Если вы будете заниматься аквагимнастикой хотя бы 2-3 раза в неделю, результат не заставит себя долго ждать: у вас исчезнет слабость и бессонница, повысится иммунитет и жизненный тонус, нормализуется работа сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.