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Гимнастика тай-чи
"Из максимальной мягкости рождается максимальная сила" - таков один из принципов китайской гимнастики тай-чи.
Сотни лет спустя после своего рождения тай-чи набирает новых последователей в лице тех, кто ищет достойную альтернативу современным разминкам с их максимальными нагрузками. "Медитация в движении" - так иначе называют тай-чи.
Практически все движения современной китайской гимнастики заимствованы из элементов единоборств. Хотя если искать более глубокие корни - это все естественные движения разных животных, птиц, природных явлений.
Обязательное требование при выполнении - это медленный темп. Тело как бы осознает каждое движение и старается запомнить. Как и во многих других восточных искусствах. основная задача тай-чи - через движения усилить дух тела, направить поток жизненной энергии в правильное русло.
Тай-чи - правильный выбор для посттравматической реабилитации. С одной стороны, это минимальная нагрузка на тело, с другой - возможность снять стресс, вызванный травмой. Тай-чи возвращает силу травмированным мышцам и связкам, снимает нагрузку с позвоночника, учит правильной координации движений.
Для тех, кто скептически относится к восточным учениям и медицине, стоит заметить, что и врачи традиционной медицины отмечают значительные улучшения после регулярных занятий тай-чи у больных с высоким давлением, артритами и даже различными видами депрессии. Но и это еще не все: специалисты считают, что древнее искусство может быть с успехом использовано в следующих случаях:
Для предотвращения переломов костей и укрепления мышечной ткани у людей преклонного возраста.
Для укрепления всех суставов.
Для предотвращения остеопороза.
Для уменьшения реабилитационного периода после травм и переломов в результате падения.
Для того чтобы тело стало более гибким и улучшилась координация движений.
Для поддержания человека в состоянии "общей бодрости".
Выбирая одежду для занятий тай-чи, избегайте стесняющих дыхание и движение маек и обтягивающих шорт. Больше подойдет костюм свободного покроя из натуральных тканей. Лучше всего заниматься босиком. В идеале занятия должны проходить на свежем воздухе, но можно ограничиться и хорошо проветриваемой комнатой.
Данный комплекс поможет расслабиться после тяжелого дня.
1. Водопад
Исходное положение: ноги на ширине плеч, ноги слегка согнуты в коленных суставах, руки расслаблены, вытянуты по бокам. Медленно наклоните голову, плечи и далее все тело вперед, вниз. Выполняйте упражнение стараясь не напрягать мышцы. Медленно выпрямитесь и займите исходное положение.
2. Круги животом
Исходное положение прежнее, только одна рука находится на животе, а вторая на пояснице. Выполните движение тазом вперед и назад - 3 раза, затем в стороны - 3 раза и круговые движения тазом - по часовой стрелке 3 раза и в обратную сторону 3 раза.
3. Обнимаем небо
Ноги чуть шире плеч, слегка согнуты в коленях, ступни раздвинуть в стороны. Задержитесь в этой позиции минимум на 5 секунд. Поднимите руки вверх, потяните пальцы рук (пальцы плотно прижимаются друг к другу) спина прямая. Задержитесь в этой позиции минимум на 5 секунд. Наклонитесь вправо - задержитесь. Наклонитесь влево - задержитесь. Повторите наклоны три раза. Вернитесь в исходное положение и сделайте три глубоких вдоха и выдоха. В каждой позиции задерживайтесь начиная от 5 секунд до нескольких минут при последующих тренировках.
4. Поза лягушки
Исходное положение: ноги чуть шире плеч, ступни прямо, ноги слегка согнуты в коленях. Руки расслаблены вдоль тела. Медленно присядьте, не отрывая пяток от пола и не раздвигая коленей. Если трудно выполнить это упражнение сразу начните с полуприседаний. Скрестите руки и положите их колени. Задержитесь в таком положение так долго, как сможете, затем вернитесь к исходному положению. Повторите два раза.
5. Ввысь над облаками
Исходное положение как и для предыдущего упражнения. Поднимите руки до уровня плеч, ладони смотрят вперед и руки немного согнуты в локтях. Отведите руки назад сантиметров на 10, открывая грудь и сделайте глубокий вдох. Задержите дыхание на 5 секунд. Выдох, руки в исходное положение. Руки вперед на 10 см, глубокий вдох, задержать дыхание на 5 секунд, выдох. Повторить всё упражнение 3 раза.
6. Расправляем крылья
Исходное положение как для упражнения 1. Плечи вперед, руки назад, за спиной соедините ладони. Задержите дыхание на 5 секунд. Исходное положение. Плечи назад, руки ладонями вверх прижаты к бедрам. Задержите дыхание на 5 секунд. Исходное положение. Повторить 3 раза.
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