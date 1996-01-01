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Пересмеять болезнь

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

О том, что смеяться полезно, знают все, а вот в то, что смех способен вылечить от серьезных заболеваний, в реальности мало кто верит, хотя смехотерапия появилась благодаря человеку, которому она буквально спасла жизнь.

Уже после этого ученые начали проводить всевозможные испытания, раз за разом доказывая: смех провоцирует выработку эндорфинов - "гормонов удовольствия", активизирует дыхание и усиливает кровоснабжение органов, обеспечивая приток кислорода к головному мозгу. Благодаря этому он способен продлевать жизнь, снимать стресс, улучшать аппетит и работоспособность, нормализовать сон и лечить.

Первое зафиксированное по всем правилам "смехоизлечение" произошло с психотерапевтом Норманом Казинсом, который страдал тяжелым заболеванием позвоночника и, несмотря на все усилия врачей, с каждым днем сдавал все сильнее. Когда он дошел до такого состояния, что уже не мог самостоятельно двигаться, Казинс отказался от медицинской помощи, выписался из больницы и заперся в номере отеля. Невыносимые страдания натолкнули его на мысль, что, если отрицательные эмоции приводят к негативным химическим изменениям в организме, значит, поток положительных эмоций должен провоцировать благоприятные.

Казинс велел поставить в номере кинопроектор и заказал самые смешные киноленты, чтобы сиделка крутила их ему во время приступов боли. 10 минут искреннего смеха действовали лучше любых анальгетиков. Через несколько дней он смог спать без обезболивающих, а через год встал на ноги и вошел в историю медицины как "человек, рассмешивший смерть".

Смех и витаминотерапия позволили ему полностью выздороветь. Кроме целебного воздействия смеха на организм Норман Казинс активно изучал эффект плацебо - таблеток-пустышек, способных вылечить на уровне самовнушения.

Домашняя коллекция кинокомедий - вещь хлопотная и недешевая, сеансы смехотерапии в России довольно редки, а приглашать клоуна - забава чересчур дорогая: обхохочешься еще раз, увидев выставленный за услуги счет. Тем не менее от души посмеяться можно и забесплатно.

Три классических смехорецепта для бедных и занятых.

Цирковой прием, который предлагает один американский клоун, подходит для раскрепощенных. Наденьте клоунский нос во время поездки в автомобиле (автобусе) и поглядите на реакцию окружающих.

Другой способ требует зеркала. Показывать самому себе язык и корчить рожицы бывает уморительно, даже если вы не обладаете мимикой Джима Керри.

Смешные ситуации бывали в жизни у каждого. Во время болезни надо активно эксплуатировать собственную память, вспоминая во всех подробностях то, что однажды вас сильно развеселило.

Даже если вы лежите в постели и не встаете, несколько дней непрерывного веселья могут обеспечить книги, которые лечат смехом:

Владимир Войнович "Жизнь и замечательные приключения солдата Ивана Чонкина";

Хелен Филдинг "Дневник Бриджит Джонс";

Татьяна Толстая "Кысь";

Марк Твен "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура".

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