Поскреби сметаной

У меня кожа весной часто шелушится. Прочитала в "Дальневосточном лечебнике", что надо потереть ее скрабом, но в магазине я увидела цены на них и чуть не заплакала. Можно ли сделать скраб самой?

Для жирной кожи нужно смешать горсть мыльной пены с половиной чайной ложки сахарного песка, а для сухой - стакан густой сметаны и чайную ложку мелкой морской соли. Обе смеси нанести на кожу массирующими движениями и через пять минут смыть. Кофейная гуща, смешанная с небольшим количеством крема, хороша для смуглой кожи. Для нормальной кожи подойдет апельсиновый скраб. Столовую ложку высушенной и измельченной апельсиновой цедры смешайте с чайной ложкой молотого миндаля и добавьте немного теплой воды до кашеобразного состояния. Скраб держать 5 минут. Для чувствительной кожи подойдет рисовый скраб. Нужно взять 2 столовые ложки овсяных хлопьев, 1 чайную ложку молотого риса, 1,5 столовой ложки растительного, оливкового или любого другого масла. Компоненты смешать до образования однородной массы. Небольшое количество смеси взять в ладонь, добавить чуть-чуть воды, втереть в кожу осторожными движениями, подержать скраб 2 минуты и смыть.