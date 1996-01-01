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Десять лет долой!
Для того, чтобы визуально сбросить несколько лет, не требуется вмешательства пластических хирургов - необходимо знать всего лишь несколько простых приемов, которые освежат вашу кожу, устранят некоторые недостатки и вернут вам молодость. В общем, позволят вам выглядеть на столько лет, на сколько вы сами себя чувствуете.
1. Убираем синеву и мешки под глазами.
Причины проблемы: Припухлость или мешки под глазами могут возникнуть вследствие задержки жидкости, вызванной ее плохой циркуляцией в организме. Темные круги под глазами возникают из-за вредного воздействия солнечных лучей. Солнце уменьшает выработку коллагена, что ведет к сухости и чрезмерному натяжению кожи под глазами, при этом кровеносные сосуды под поверхностью кожи расширяются и лопаются, придавая ей темный нездоровый оттенок.
Что можно сделать: Если вам срочно необходимо хорошо выглядеть, то сделать круги под глазами чуть менее заметными можно с помощью пятиминутного компресса со льдом, который поможет сосудам сузиться, а также уменьшит припухлость. Чтобы предотвратить в будущем появление кругов под глазами или убрать уже появившиеся, пользуйтесь солнцезащитными кремами с индексом SPF не меньше 15 и кремами, содержащими ретинол, одну из производных витамина А.
2. Смягчаем морщины на лице.
Причины проблемы: Морщины на лице возникают по многим причинам, но появление ранних морщин связано, в основном, со слишком живой мимикой лица и недостаточным уходом за кожей. Морщинки вокруг глаз возникают из-за уменьшения в коже коллагена.
Что можно сделать: Визуально уменьшить мелкие морщинки вокруг глаз поможет крем для глаз с ретинолом или другими производными витамина А, такими, как ретинил линолеат или ретинил пальмитат. Эти вещества оказывают моментальное воздействие на кожу вокруг глаз, подтягивая кожу и смягчая "птичьи лапки", а при постоянном применении стимулируют выработку кожей коллагена и обновление клеток кожи.
Бороться с появлением глубоких морщин можно с помощью специальных пластырей для лица, которые во время сна иммобилизуют мышцы лица, подавляя мимику. Существуют также специальные крема, содержащие вещества, действие которых сходно с действием ботокса, и которые уменьшают способность мышц сокращаться.
3. Укрепляем кожу подбородка и шеи.
Причины проблемы: Складки на шее и подбородке и/или двойной подбородок возникают в основном из-за генетической предрасположенности и воздействия тяготения Земли, но могут возникнуть и по многим другим причинам: например, из-за неправильного отложения жира или вредного солнечного воздействия.
Что можно сделать: Слегка подтянуть кожу шеи и подбородка можно с помощью специальных укрепляющих кремов. Эти средства удаляют жидкость из верхних слоев кожи и подтягивают кожу, благодаря чему в течение нескольких часов кожа шеи и подбородка действительно выглядит более упругой. Но эффект, получающийся от этих средств, к сожалению, носит лишь временный характер. В долгосрочном плане такие средства бесполезны. Чтобы подбородок дольше сохранял свою форму, гораздо более полезно применение увлажняющих и питательных кремов и масок в области шеи и подбородка. Устранить эту проблему радикально можно только с помощью хирургического вмешательства, например, липосакции.
4. Омолаживаем руки.
Причины проблемы: Самый верный способ избежать преждевременного старения рук и появления на них морщин и пигментных пятен - это защищать руки от солнца и его вредного воздействия. Возрастная сухость кожи возникает из-за снижения уровня гормонов в организме, в частности гормона эстрогена.
Что можно сделать: Ваше секретное оружие в борьбе с этими признаками: а) отшелушивающий крем для рук, б) солнцезащитный крем, в) осветляющий крем.
Помните два главных правила в борьбе за молодость:
1) избегайте солнца;
2) не курите.
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