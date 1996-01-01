Едут в автобусе дачник и клещ

Сезон клещевого энцефалита в Приморье открыт. Уже есть первые укушенные. Пока, к счастью, обычными, не иксодовыми клещами. Но люди, к сожалению, беспечны по отношению к клещам и забывают, что тварь эта хитра и мудра, она давно на свете живет и хорошо приспособилась к охоте на теплокровных. В результате можно получить либо энцефалит (что очень плохо), либо бореллиоз (что немногим лучше), либо пару недель дикого страха за свое здоровье.

Клещ древнее динозавра

Иксодовый клещ - одно из древнейших насекомых, живущих на Земле, появился на свет около 6 миллионов лет назад. Но о том, что он является носителем клещевого энцефалита, люди узнали только в 1930-х годах, когда началось активное освоение Дальнего Востока. Честь его открытия принадлежит российской науке.

В 1939-1940 годах была получена профилактическая вакцина против энцефалита.

Вакцинация - это самое эффективное средство профилактики клещевого энцефалита. Потребуется две прививки с интервалом в два-три месяца (для детей перерыв 5-7 месяцев). Но надо учесть, что после второй прививки устойчивый иммунитет вырабатывается только через две недели. Поэтому лучшее время для прививок - с ноября по март.

Одна отечественная прививка против энцефалита стоит 280 рублей, импортная - 380 рублей. Пенсионеров в районных поликлиниках прививают бесплатно.

Если прививки не сделано, то неплохо помогают инъекции гамма-глобулина, который содержит активные антитела против энцефалита. Если уколы сделаны в течение 3 суток после укуса, то заболевают не более 10%, и болезнь проходит гораздо легче - без летальных исходов и последующей инвалидности.

Встречается клещ во всех лесных районах Приморья (редок он лишь в малолесистом Ханкайском районе). Активизироваться начинает уже в марте, а заканчивает свой "сезон" ближе к ноябрю.

Самый пик активности - со второй половины мая по середину июня. Но год на год не приходится: клещ, как утверждают эпидемиологи, живет не по календарю.

Ежегодно нападению кровососов подвергаются 3-6 тысяч приморцев (реально - значительно больше, так как не все укушенные обращаются за медпомощью). Больше всего укушенных зарегистрировано в районах Кипарисово, Надеждинской, Сиреневки, Соловей Ключа - там, где дачные массивы вторгаются в лесную зону. Достаточно клещей в районе бухты Лазурной, в Ботаническом саду, на острове Русском. Самое обидное то, что стать жертвой клеща можно даже в черте города. Во Владивостоке были случаи, когда клещ переползал с сидящего рядом пассажира в автобусе, троллейбусе и трамвае. Их везут на себе дачники и граждане, возвращающиеся с загородных прогулок.

Следует отметить, что число зарегистрированных случаев клещевого энцефалита в Приморье, как и в целом по стране, выросло за последние два десятка лет. Вирус энцефалита стал поднимать голову, когда прекратилась обработка лесных массивов дустом и началось массовое создание садоводческих товариществ. Клещ движется туда, где есть прокормители. Заселяя нехоженые лесные районы, разводя на этих территориях домашнюю скотину - например, коз, которых клещ особенно любит, люди автоматически расширили ареал его обитания.

И все же количественном отношении клеща в Приморье не так уж и много: по данным замеров, проводимых энтомологами, на каждый километр лесного маршрута их регистрируется около 12 штук. Для сравнения: в Иркутской области их насчитывается до тысячи штук на километр! Кроме того, среди них до 15% - инфицированные. В Приморье инфицированных клещей в среднем 1,5-5%.

Не только инцефалит

Вирус энцефалита поражает двигательные центры мозга. Это может вызвать паралич лицевой и шейной мускулатуры, верхнего плечевого пояса, ног. Но прежде чем начнутся первые проявления болезни, проходит от 1 до 30 дней. Резко, с ознобом, повышается температура (до 38-40 градусов), возникает сильная головная боль, появляется слабость, тошнота и рвота, боли в мышцах и суставах. У некоторых больных острому началу предшествует период недомогания, слабости, пониженной трудоспособности.

Энцефалит - болезь страшная, но в случае с ним все довольно быстро выясняется. Бореллиоз, или болезнь Лайма, куда коварнее. Только анализ крови на бореллиоз дает основание считать вас больным или здоровым. У бореллиоза очень мало специфических внешних признаков: эритема (или ее отсутствие), слабость (а у кого ее не бывает), легкое головокружение и недомогание (тем более), незначительный подъем температуры (это вообще от чего угодно может быть).

Люди, давно болеющие непонятно чем, могут годами носить в себе бореллии, и это будет причиной их болезни. Главная подлость бореллиоза - он подавляет иммунитет организма, к человеку начинает цепляться всякая зараза, которой он раньше не замечал. Как невесело шутят врачи, болезнь Лайма - это СПИД, только незаразный.

ДЛЯ СПРАВКИ: В прошлом году 525 приморцев заболели боррелиозом и 46 - клещевым энцефалитом.

Догадаться, какой клещ здоровый, а какой зараженный, по внешнему виду практически невозможно. Впрочем, существует экзотический способ различать клещей. Не так давно ученые выяснили, что возбудители инфекций по-разному влияют на насекомых-переносчиков. Вирус энцефалита стимулирует их активность, а боррелия, наоборот, снижает.

Самые активные клещи - энцефалитные, умеренно активные - здоровые, малоподвижные - боррелиозные. Однако если клещ уже присосался, оценить его двигательную активность невозможно. Выход только один - сдать укусившего клеща (живого) в лабораторию на анализ.

Врачи рекомендуют: чтобы не убить членистоногое раньше времени, не нужно пытаться его отцеплять, лучше обратиться в травмпункт.

Соблюдайте осторожность!

Инфекционисты призывают приморцев соблюдать осторожность. В первую очередь их призыв касается мужчин: по статистике клещи кусают их в несколько раз чаще, чем женщин.

Клещ довольно мал, не более 2-3 мм, овальной формы, тело его уплощено и покрыто плотной хитиновой оболочкой темно-коричневого цвета. Начиная сосать кровь, клещ впрыскивает в кожу человека различные обезболивающие и сосудорасширяющие вещества. Поэтому присасывание клеща, как правило, не вызывает боли и проходит незамеченным. Клещ почти не видит, но обладает отличным обонянием, что позволяет ему определить приближение потенциальной жертвы за несколько метров и принять позу, удобную для нападения. Попав на одежду человека, клещ выбирает местечко поудобней - шею, подмышечные впадины, паховые складки. Напившись крови, он увеличивается в десятки раз, принимая форму шарика.

Распространено ошибочное мнение, что клещ прыгает на человека с деревьев. На самом деле, клещи сидят на траве или кустарниках, растущих вдоль дорог и троп, цепляясь за одежду проходящего человека.

Поскольку заболевание клещевым энцефалитом связано с укусом клеща, отправляясь в лес, помните: чтобы предупредить заражение этой опасной инфекцией, надо правильно одеться. В шортах в лес не ходят! Брюки следует заправить в сапоги или носки, рубашку заправить в брюки. Ворот и манжеты у рубашки - плотно застегнуть, голову повязать платком. Одежда должна быть светлых тонов - на ней лучше видно клещей.

Обязательно применяйте различные отпугивающие средства - репелленты, смачивая ими манжеты и ворот рубашки, обшлага брюк. Это дает возможность в значительной мере обезопасить себя от укуса клеща при посещении леса.

Не забудьте и про осмотры, которые следует проводить как можно чаще (активный клещ может присосаться через 15 минут). Особенно внимательно осмотрите кожу на голове, за ушами, подмышки, паховую область, шею. После осмотра тела осмотрите одежду. Всех снятых клещей уничтожайте огнем - в пламени спички - и ни в коем случае не давите их пальцами - так можно заразиться. Привал устраивайте вдали от деревьев и кустарника - на солнечном и расчищенном от сухой травы и валежника месте.