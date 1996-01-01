Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Генеральная уборка во рту
Несмотря на то, что только треть россиян регулярно пользуется зубной щеткой, трудно представить времена, когда зубы не чистили. Представления о гигиене полости рта существовали еще в древности. Правда, довольно своеобразные. Древние часто жевали смолу, благодаря чему очищали зубы и массировали десны.
Античные медики разработали немало чистящих средств, в состав которых входили зола, растертые в порошок камни или мелко истолченное стекло. Использовалась и шерсть, пропитанная медом. А зубы чистили пемзой или когтями животных. Средние века были не самым благоприятным временем для развития гигиены полости рта. А на рубеже XVII- XVIII веков выдающийся изобретатель Антоний ван Левснгук предложил чистить зубы солью.
Двести лет прогрессивные и опрятные европейцы так и поступали. Но по понятным причинам соль их не очень устраивала, и они продолжали искать новые средства, которые помогли бы чистить зубы с большей пользой и удовольствием. Некоторые даже прибегали к помощи угля. Но все же самым любимым средством, используемым в качестве зубного абразива, стал мел. Пока в начале XX века в Париже вдруг не обнаружили, что он может стать причиной стоматита. Тогда началась работа над зубными пастами, в которых тончайшая меловая пудра равномерно распределялась в желеобразной массе. Сначала в качестве желирующего вещества использовали крахмал, из которого на водном растворе глицерина готовили специальный клейстер. Впоследствии крахмал заменили солью органической кислоты, стабилизирующей суспензию мела. Сегодня наиболее эффективными считаются пасты с другим абразивом - диоксидом кремния.
Животные, как известно, зубы не чистят - их организму достаточно естественного самоочищения. А вот человеку без чистки зубов не обойтись. Гигиена полости рта призвана дополнить ее естественное самоочищение, которого для современного человека недостаточно из-за ряда физиологических особенностей и избыточного потребления сладкой, мягкой и липкой пищи. Кроме того, в силу привычек человека микрофлора полости рта настолько адаптировалась к новым условиям, что успешно размножается и образует на зубах мягкий налет. Из-за всего этого и необходимо искусственное очищение зубов.
Чистка зубов не так проста, как может показаться на первый взгляд. Над разработкой правил трудятся целые институты. Мы возьмем за основу рекомендации специалистов ЦНИИ стоматологии как наиболее научные.
Во-первых, желание почистить зубы должно посещать вас не менее двух раз в день - утром, после завтрака, и вечером, перед сном. В принципе, желательно было бы чистить зубы и после каждого приема пищи. Но если это невозможно, постарайтесь хотя бы прополоскать рот водой.
Во-вторых, необходимо запомнить алгоритм следующих действий:
1. Перед чисткой зубов вымойте руки.
2. Прополощите рот водой или эликсиром.
3. Вымойте щетку с мылом.
4. Нанесите пасту на щетку на всю длину ее головки.
5. Почистите зубы.
6. См. пункт 2.
7. Промойте зубную щетку, намыльте ее или посыпьте солью. После этого поставьте ее в стаканчик головкой вверх.
Как работать зубной щеткой?
Для чистки зубов применяют скребущие, подметающие, круговые и возвратно-поступательные движения, совершаемые головкой щетки. Чистят зубы при слегка разомкнутых челюстях. Сначала очищают верхние зубы. Щетку располагают под углом 45 градусов к наружной поверхности зубов. На каждом участке, состоящем из двух зубов, делают по десять скребущих и возвратно-поступательных движений по направлению от десны к режущему краю зуба. Затем чистят заднюю поверхность зубов. При этом щетка ставится перпендикулярно к режущим краям и возвратно-поступательные движения совершаются в направлении "изо рта".
Потом чистят жевательную поверхность коренных зубов, делая по десять "подметающих" движений на каждом участке. Далее в том же порядке чистят зубы нижней челюсти. Завершают чистку массажем десен верхней и нижней челюсти. Процедура осуществляется при закрытом рте. Для этого щеткой совершают круговые движения с захватом зубов и десен.
Зубы чистят три минуты, совершая в общей сложности 300-400 перечисленных движений. При этом каждому зубу уделяется всего шесть секунд. Согласитесь, это совсем немного.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"