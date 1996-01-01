Генеральная уборка во рту

Несмотря на то, что только треть россиян регулярно пользуется зубной щеткой, трудно представить времена, когда зубы не чистили. Представления о гигиене полости рта существовали еще в древности. Правда, довольно своеобразные. Древние часто жевали смолу, благодаря чему очищали зубы и массировали десны.

Античные медики разработали немало чистящих средств, в состав которых входили зола, растертые в порошок камни или мелко истолченное стекло. Использовалась и шерсть, пропитанная медом. А зубы чистили пемзой или когтями животных. Средние века были не самым благоприятным временем для развития гигиены полости рта. А на рубеже XVII- XVIII веков выдающийся изобретатель Антоний ван Левснгук предложил чистить зубы солью.

Двести лет прогрессивные и опрятные европейцы так и поступали. Но по понятным причинам соль их не очень устраивала, и они продолжали искать новые средства, которые помогли бы чистить зубы с большей пользой и удовольствием. Некоторые даже прибегали к помощи угля. Но все же самым любимым средством, используемым в качестве зубного абразива, стал мел. Пока в начале XX века в Париже вдруг не обнаружили, что он может стать причиной стоматита. Тогда началась работа над зубными пастами, в которых тончайшая меловая пудра равномерно распределялась в желеобразной массе. Сначала в качестве желирующего вещества использовали крахмал, из которого на водном растворе глицерина готовили специальный клейстер. Впоследствии крахмал заменили солью органической кислоты, стабилизирующей суспензию мела. Сегодня наиболее эффективными считаются пасты с другим абразивом - диоксидом кремния.

Животные, как известно, зубы не чистят - их организму достаточно естественного самоочищения. А вот человеку без чистки зубов не обойтись. Гигиена полости рта призвана дополнить ее естественное самоочищение, которого для современного человека недостаточно из-за ряда физиологических особенностей и избыточного потребления сладкой, мягкой и липкой пищи. Кроме того, в силу привычек человека микрофлора полости рта настолько адаптировалась к новым условиям, что успешно размножается и образует на зубах мягкий налет. Из-за всего этого и необходимо искусственное очищение зубов.

Чистка зубов не так проста, как может показаться на первый взгляд. Над разработкой правил трудятся целые институты. Мы возьмем за основу рекомендации специалистов ЦНИИ стоматологии как наиболее научные.

Во-первых, желание почистить зубы должно посещать вас не менее двух раз в день - утром, после завтрака, и вечером, перед сном. В принципе, желательно было бы чистить зубы и после каждого приема пищи. Но если это невозможно, постарайтесь хотя бы прополоскать рот водой.

Во-вторых, необходимо запомнить алгоритм следующих действий:

1. Перед чисткой зубов вымойте руки.

2. Прополощите рот водой или эликсиром.

3. Вымойте щетку с мылом.

4. Нанесите пасту на щетку на всю длину ее головки.

5. Почистите зубы.

6. См. пункт 2.

7. Промойте зубную щетку, намыльте ее или посыпьте солью. После этого поставьте ее в стаканчик головкой вверх.

Как работать зубной щеткой?

Для чистки зубов применяют скребущие, подметающие, круговые и возвратно-поступательные движения, совершаемые головкой щетки. Чистят зубы при слегка разомкнутых челюстях. Сначала очищают верхние зубы. Щетку располагают под углом 45 градусов к наружной поверхности зубов. На каждом участке, состоящем из двух зубов, делают по десять скребущих и возвратно-поступательных движений по направлению от десны к режущему краю зуба. Затем чистят заднюю поверхность зубов. При этом щетка ставится перпендикулярно к режущим краям и возвратно-поступательные движения совершаются в направлении "изо рта".

Потом чистят жевательную поверхность коренных зубов, делая по десять "подметающих" движений на каждом участке. Далее в том же порядке чистят зубы нижней челюсти. Завершают чистку массажем десен верхней и нижней челюсти. Процедура осуществляется при закрытом рте. Для этого щеткой совершают круговые движения с захватом зубов и десен.

Зубы чистят три минуты, совершая в общей сложности 300-400 перечисленных движений. При этом каждому зубу уделяется всего шесть секунд. Согласитесь, это совсем немного.