Вегетососудистая дистония: не болезнь, а синдром

Что же это за болезнь такая - ВСД? С одной стороны - не опасная для жизни, а с другой - коварная, с трудом излечимая и крайне тягостная для пациента из-за своей размытости, неопределенности и непонятности. Разобраться в этом нам поможет главный невролог Владивостока, заведующая неврологическим отделением городской клинической больницы №1 Елена ЛУТЧЕНКО.

- Вегетососудистая дистония - это нарушение в работе вегетативной нервной системы, главного регулятора внутреннего равновесия в организме, - говорит Елена Лутченко. - Вегетативная нервная система обеспечивает взаимодействие нашей психики и нашего тела. Она поддерживает оптимальные в данный момент времени артериальное давление, частоту сокращений сердца, теплоотдачу, ширину бронхов, зрачков, активность пищеварительной системы, продукции мочи, адреналина и многое другое в организме человека.

Когда система дает сбой

Сбои в работе вегетативной нервной системы незамедлительно отражаются на состоянии здоровья человека. Это могут быть психологические расстройства, которые проявляются в виде повышенной утомляемости, нарушения сна, раздражительности. Это могут быть сердечно-сосудистые расстройства. Самые распространенные их проявления: перебои в работе сердца (ощущение, что сердце "стучит", "замирает" и т.д.); холодные руки и ноги; повышенная потливость; "скачки" артериального давления; тяжесть или боль в голове и висках; обморочные состояния. При ВСД также наблюдаются изменения окраски кожи. Она становится бледного или синюшного цвета. Бывают и так называемые нервные покраснения: после того как человек понервничал, на коже лица, шеи, груди выступают красные пятна. Люди, подверженные ВСД, острее чувствуют перепады погоды.

Современная медицина рассматривает вегетососудистую дистонию не как самостоятельное заболевание, а как синдром, т.е. следствие какого-либо нарушения - от простого переутомления до заболеваний, требующих лечения.

Симптомы, характерные для ВСД, характерны для многих других заболеваний. Возьмем, к примеру, упадок сил. Он может быть вызван перенапряжением вегетативной нервной системы из-за несоблюдения режима труда-отдыха, а может быть вызван анемией, связанной с рационом питания. Если человек не потребляет мяса, то у него возможно снижение уровня гемоглобина в крови. Как следствие - упадок сил. Упадок сил может сигнализировать и о начальной стадии рака, который пока себя ничем иным не проявляет. Поэтому при появлении любых признаков неблагополучия в организме следует обратиться к врачу.

Неадекватная реакция

- Что происходит с сосудами при ВСД?

- Сосуды неадекватно реагируют на изменения внешней и внутренней среды. Стоит человеку резко встать или каким-то другим способом изменить положение туловища, как у него кружится голова и темнеет в глазах. Дело в том, что в норме сердце начинает быстрее гнать кровь по сосудам, и здоровый человек этого просто не замечает, так как это все полноценно регулируется вегетативной нервной системой. Сосуды сужаются и расширяются именно в той степени, какая нужна организму в данный момент. При ВСД сосуды недостаточно расширяются или сжимаются сильнее, чем нужно, и это приводит к тому, что в мозг с кровью поступает недостаточно кислорода и других необходимых субстанций.

Такой человек острее начинает воспринимать внутренние процессы организма. Он может чувствовать, как у него повышается или понижается артериальное давление. Если оно пониженное - это выражается в ослаблении жизненного тонуса, быстрой утомляемости, вялости, плохом самочувствии, слабости всего организма. Связано это с тем, что сосудистая система не в полном объеме обеспечивает мозг кровью. А при повышенном давлении человек ощущает головную боль, головокружения и другие недомогания. Причина в том, что кровь уже в избытке поступает в головной мозг. Происходят защитные спазмы сосудов - организм таким образом защищает мозг от напора излишней крови.

- Чем объясняются панические чувства страха, когда человеку кажется, что у него останавливается сердце?

- Это так называемый симпатоадреналовый криз, или "паническая атака". Возникает из-за резкого выброса в кровь адреналина, происходящего по ошибочной команде вегетативной нервной системы. Его симптомы: внезапное начало, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, особенно систолического ("верхнего"), бледность кожных покровов, сильное чувство страха, возможно повышение температуры тела. На пике криза - озноб. Заканчивается криз обычно выделением большого количества светлой мочи, общей слабостью, возможно падение артериального давления ниже обычных цифр.

- Кто наиболее подвержен ВСД?

- ВСД - удел людей со слабой, неуравновешенной нервной системой. Любое ее проявление - это срыв взаимодействия между сосудистой и вегетативной системами, где огромную роль играют структуры, ответственные за регуляцию эмоций.

Риску заболеть подвержены в первую очередь генетически предрасположенные люди, а также те, кто ведет малоподвижный образ жизни. ВСД может стать последствием перенесенного гриппа или стресса. Это эндогенные, то есть внутренние, факторы. Есть еще экзогенные (внешние) - это всевозможные интоксикации, отравления, последствия сотрясения мозга. Но чаще всего бывает смешанное происхождение, когда внешние и внутренние факторы риска переплетаются, и тогда даже у очень крепкого физически и психически человека вегетососудистая регуляция может расшататься и развиться ВСД.

Как лечить

- Как же лечить ВСД, если болезни как таковой в общем-то нет?

- Так как ВСД - это синдром, т.е. совокупность симптомов, то и лечение должно быть комплексное. Оно обычно проводится во время сезонных обострений ВСД - весной и осенью.

Эффективным методом лечения является рефлексотерапия - иглоукалывание, массаж, воздействие на рефлекторные зоны и точки. Также хорошо помогает и психотерапия, как компонент общего комплекса (гипноз, нейролингвистическое программирование и др.). Очень полезен метод самостоятельной психорегуляции - аутогенная тренировка. Полезны контрастный душ, ванны, ароматерапия. В тяжелых случаях назначаются лекарственные препараты. Из витаминов - витамины группы В, фолиевая кислота.

Но самое главное - это общеоздоровительные мероприятия для того, чтобы устранить переутомление, бессонницу, стрессы. Нужно больше бывать на свежем воздухе, больше двигаться, делать зарядку. Ведь вегетососудистой дистонией чаще всего страдают люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Кровь застаивается - и происходит детренированность организма, вегетососудистой системы. Человек становится расслабленным, т.е. непривычным к различным перепадам положения тела: резко встал - темнеет в глазах.

- Когда лучше всего делать зарядку?

- Это зависит от вегетативной системы человека. Легковозбудимые люди с самого утра чувствуют себя хорошо, зато быстрее выдыхаются к вечеру. Им лучше заниматься физическими упражнениями после работы. А при парасимпатической дистонии физкультуру полезнее делать утром. Потому что у таких людей жизненные процессы более заторможены, а физические упражнения помогут их активизировать.

Нужно следить за временем труда и отдыха, соблюдать режим сна, постараться избежать переутомлений и перенапряжений - то есть всего того, что может привести к ВСД.

Ребенок должен заниматься спортом с раннего детства, освобождать его от занятий физкультурой следует лишь в крайнем случае. Плавание и бег - одни из самых полезных видов спорта, потому что они связаны с длительной и равномерной нагрузкой на все мышцы. Сюда же относятся лыжи, велосипед и т.п.

Играет роль и правильное сбалансированное питание. Основную часть рациона должны составлять продукты растительного происхождения (каши, овощи, зелень, фрукты), а вот жиров и сахара надо стараться потреблять как можно меньше. Полезна рыба, особенно морская. Алкоголь при неумеренном потреблении может привести к дисбалансу нервной системы и вызвать синдром ВСД. Это же относится и к курению.