Уйди, бессонница!

Есть старинное кавказское средство от бессонницы. Утром, днем и перед сном местные знахари советуют накладывать на лоб смесь из пшеничного или ржаного хлеба, мелко накрошенных свежих или соленых огурцов, кислого молока и глины.

Вернуть лицу былые краски поможет и весьма актуальный по весне витаминный чай: на 1 стакан кипятка - 1 чайная ложка обычного чая и 1 чайная ложка измельченных в кофемолке плодов шиповника и рябины (в равных частях). Вместо шиповника можно взять одну часть ягод рябины и две части листьев крапивы. Ну а утомление с глаз традиционно снимают сырой картошкой (среднего размера картофелину вымыть, очистить, разрезать на две половины и "водрузить" на глаза), спитым чаем (в доме наверняка найдется заварка в пакетиках) или ломтиками свежего огурца.