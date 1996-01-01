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Целебные чаи из лекарственных растений
Рябиновый чай. Смешать 25 г сушеных листьев смородины, 50 г ягод малины, 300 г сушеных ягод рябины. Использовать для заварки. Пьют при простудных заболеваниях.
Чай с чабрецом. Взять высушенными: 20 г листьев брусники, а листьев чабреца, травы зверобоя по 100 г. Смешать. Использовать как заварку. Этот чай пьют при плохом пищеварении, вздутии кишечника, при почечных недомоганиях, а также как средство кровоочистительное, мочегонное, укрепляющее желудок.
Чай сборный с клевером. Взять травы зверобоя и листьев смородины, высушить при комнатной температуре в тени, - по 1 части, головок клевера - 2 части. Все смешать. Использовать для заварки. Применять при простудах, малокровии, потере веса, легочных заболеваниях.
Аппетитный чай. Полынь, трава - 150 г, тысячелистник, трава - 50 г. 1 столовую ложку смеси заварить на 1 стакан кипятка, настаивать 20 минут, процедить, принимать по 1 столовой ложке за 15-20 минут до еды.
Ветрогонный чай. 1) Ромашка, цветы - 100 г. Душица, трава - 100 г. 2 чайные ложки смеси на 1 стакан кипятка, кипятить 10 минут, процедить, остудить. Принимать утром и вечером по 1 стакану. 2) Ромашка, цветы - 120 г. Валериана, корень - 80 г, тмин, плоды -20 г. 1 столовая ложка смеси заваривается в 1 стакане кипящей воды, настаивать 20 минут, процедить, остудить. Принимать по 1/2 стакана утром и вечером.
Чай лечебный. Берут в любых пропорциях листья плодовых деревьев - сливы, вишни, облепихи, шиповника, яблони, заливают кипятком, дают настояться (около 30 минут). Эта смесь считается очень полезной при атеросклерозе, остеохондрозе.
Чайный бальзам. По 1/2 чайных ложки сухой мяты, ромашки аптечной, душицы, 7 столовых ложек байхового индийского чая. Заварочный чайник обдают кипятком, кладут в него 2 чайные ложки подготовленного бальзама и заливают 2-3 стаканами крутого кипятка. Пьют через 5-7 минут, разбавляя по желанию кипятком, без сахара.
Чай комбинированный. Берут в пропорции 1:1 листья зверобоя, бессмертника, душицы, крапивы, мяты перечной, размельченные шиповник и сухую лимонную цедру, а также боярышник и красную рябину. Сюда же добавляют 5 частей зеленого чая и 2 части байхового. Все заливают кипятком и настаивают в течение 30 минут.
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