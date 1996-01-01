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Бальзамин затянет рану

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Бадан

В народной медицине настои из корневищ и листьев бадана применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, болезнях горла и полости рта, при лихорадках и головных болях, стоматитах и гингивитах, а также в гинекологической практике.

Препараты бадана оказывают местное сосудосуживающее действие, обладают вяжущим, кровоостанавливающим, противовоспалительным и противомикробным действием.

Бадан используется для приготовления чая и холодных напитков, которые являются хорошим профилактическим и диетическим средством при возрастных и болезненных состояниях организма. Напитки из бадана укрепляют стенки сосудов, регулируют артериальное давление и увеличивают частоту сердечных сокращений.

В пищу употребляют вымоченные в воде корневища, богатые крахмалом. Корневища бадана можно заготавливать в течение всего лета: их выкапывают, очищают от земли, промывают и подвяливают на открытом воздухе. На изломе корневище имеет светло-розовую или светло-коричневую окраску, у него сильновяжущий вкус.

Применяют препараты бадана (жидкий экстракт, отвар) при энтероколитах, колитах, поносах, в виде полосканий при гингивитах, стоматитах, пародонтозе и для спринцеваний при эрозии шейки матки (столовую ложку на 1 л кипяченой воды).

Для приготовления экстракта 3 столовые ложки измельченного корневища заливают стаканом воды и выпаривают до половины раствора. Отваром корня (2 чайные ложки на стакан кипятка) смазывают кровоточащие десны. Из листьев готовят препараты бергальбин и беркрассин для лечения воспалительных процессов мочевых путей.

Порошком из корней присыпают долго не заживающие раны и мокнущие сыпи. Чай из старых (черных) листьев растения - признанный тонизирующий напиток. Полезен при зобе и заболеваниях мочевыводящих путей.

В тибетской медицине бадан применяют при туберкулезе легких, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, суставном ревматизме, а также как жаропонижающее средство.

Базилик

Листья базилика являются ценным источником витамина Р - рутина и провитамина А. Базилик применяют как возбуждающее средство при угнетении ЦНС, ослаблении функции дыхания и нарушении кровообращения.

Бальзамин лесной

Химический состав изучен недостаточно. В период цветения растение содержит значительное количество аскорбиновой кислоты. Растение ядовито.

В народной медицине водный настой травы принимают внутрь в небольших дозах при камнях в почках и мочевом пузыре, водянке, а также как рвотное средство, наружно - для ванн при ревматизме и обмывания ран. Свежие измельченные листья обладают противовоспалительным действием, поэтому их прикладывают к ранам, язвам, геморроидальным шишкам.

Барбарис

Лечебные свойства этого растения были известны с глубокой древности. В Древнем Вавилоне и в Индии его ягоды использовались для очищения крови. В настоящее время в болгарской медицине корень и кору этого кустарника применяют при заболеваниях печени, желчнокаменной болезни, заболеваниях почек и радикулите. В Польше листья барбариса нашли применение в качестве кровоостанавливающего средства, а также при болезнях печени, желудка и гиповитаминозе.

Во Франции ягоды барбариса используют как противолихорадочное, бактерицидное, снижающее артериальное давление средство. В Австрии корни, кору и плоды барбариса применяют при заболеваниях печени и желчного пузыря. В США препараты барбариса назначают не только при лечении болезней печени, но и в качестве средства, тонизирующего работу желудочно-кишечного тракта. В Китае на основе коры стволов кустарника делают примочки для глаз.

Ягоды барбариса противопоказаны людям при высокой кислотности желудочного сока, тромбофлебите, предынфарктном состоянии.

Настойку из барбариса готовят на 40%-ном спирте или водке. Для этого 20 г листьев заливают 100 мл спирта, настаивают в теплом месте 10-15 дней до образования прозрачной темно-желтой жидкости, слегка кисловатого вкуса. Принимают по 30-40 капель 2-3 ра-за в день. Курс лечения 2-3 недели.

Для приготовления настоя 1 столовую ложку измельченных сухих листьев заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 5-10 мин., процеживают через два-три слоя марли, отжимают и доводят объем кипяченой водой до исходного. Принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в день до еды или используют для полоскания и примочек.

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