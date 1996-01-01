www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Спасение - в лифчике

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ученые Портсмутского университета сообщили об опасности занятий фитнесом для женского бюста. Почему, укрепляя сердечно-сосудистую систему, делая стройными ноги и подтянутыми бедра, женщины непоправимо вредят своей груди - она становится чахлой и отвислой? Можно ли избежать этого побочного эффекта в борьбе за свое здоровье?

Ученые провели эксперимент на 56 женщинах. Чтобы изучить механику колебательных движений груди во время бега, каждой из них установили специальные датчики на ключицу и сосок. Движения датчиков фиксировали с помощью инфракрасных камер во время бега на тренажере "беговая дорожка".

Оказывается, женская грудь во время бега описывает в воздухе нечто вроде восьмерки. Ученые установили, что за то время, когда ноги женщины пробегают милю, ее грудь, не стесненная лифчиком, "пропрыгивает" в свободном полете около 135 метров. (При каждом шаге среднестатистическая грудь перемещается по отношению к телу примерно на 9 см.) Если же грудь большая, то амплитуда ее движений больше, примерно 14 см при каждом шаге, а "пробег" за милю составляет 210 метров. Это оказывает еще большую нагрузку на связочный аппарат груди. А куперовы связки не восстанавливаются и остаются перерастянутыми.

"Английские медики неслучайно обращают особое внимание на куперовы связки, они помогают молочной железе поддерживать форму, - объясняет врач-маммолог Лариса БАЛАБАНЕНКО. - По сути, эти связки представляют собой соединительную ткань, которая прикрепляется к коже груди изнутри и обволакивает каждую жировую долю. Их можно сравнить с каркасом груди, но каркас этот достаточно мягкий, и с возрастом куперовы связки удлиняются и грудь становится более отвислой. Не исключено, что к этому приводят и некоторые физические упражнения".

Когда женщины надели обычные лифчики, колебания груди сократились на 38%. В специальных спортивных лифчиках свобода передвижения груди сокращалась еще более существенно - на 78%. Вывод исследователей однозначен: "Женщины должны знать о негативных эффектах спортивных упражнений, возникающих, когда они не фиксируют свою грудь должным образом, - говорит доктор Джоанн СКАРР, проводившая исследование. - Люди правильно тратят время и прилагают усилия, чтобы выбрать хорошую обувь для спорта, но точно так же нужно относиться и к выбору спортивного лифчика. Правильная поддержка груди уменьшит растяжение куперовых связок".

Свои советы по тщательному подбору лифчиков медики обращают ко всем женщинам независимо от размера их груди и интенсивности нагрузки, которую они получают при занятиях спортом или фитнесом: растяжению подвержены даже куперовы связки при небольшом размере и при малой нагрузке.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru