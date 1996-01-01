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Спасение - в лифчике
Ученые Портсмутского университета сообщили об опасности занятий фитнесом для женского бюста. Почему, укрепляя сердечно-сосудистую систему, делая стройными ноги и подтянутыми бедра, женщины непоправимо вредят своей груди - она становится чахлой и отвислой? Можно ли избежать этого побочного эффекта в борьбе за свое здоровье?
Ученые провели эксперимент на 56 женщинах. Чтобы изучить механику колебательных движений груди во время бега, каждой из них установили специальные датчики на ключицу и сосок. Движения датчиков фиксировали с помощью инфракрасных камер во время бега на тренажере "беговая дорожка".
Оказывается, женская грудь во время бега описывает в воздухе нечто вроде восьмерки. Ученые установили, что за то время, когда ноги женщины пробегают милю, ее грудь, не стесненная лифчиком, "пропрыгивает" в свободном полете около 135 метров. (При каждом шаге среднестатистическая грудь перемещается по отношению к телу примерно на 9 см.) Если же грудь большая, то амплитуда ее движений больше, примерно 14 см при каждом шаге, а "пробег" за милю составляет 210 метров. Это оказывает еще большую нагрузку на связочный аппарат груди. А куперовы связки не восстанавливаются и остаются перерастянутыми.
"Английские медики неслучайно обращают особое внимание на куперовы связки, они помогают молочной железе поддерживать форму, - объясняет врач-маммолог Лариса БАЛАБАНЕНКО. - По сути, эти связки представляют собой соединительную ткань, которая прикрепляется к коже груди изнутри и обволакивает каждую жировую долю. Их можно сравнить с каркасом груди, но каркас этот достаточно мягкий, и с возрастом куперовы связки удлиняются и грудь становится более отвислой. Не исключено, что к этому приводят и некоторые физические упражнения".
Когда женщины надели обычные лифчики, колебания груди сократились на 38%. В специальных спортивных лифчиках свобода передвижения груди сокращалась еще более существенно - на 78%. Вывод исследователей однозначен: "Женщины должны знать о негативных эффектах спортивных упражнений, возникающих, когда они не фиксируют свою грудь должным образом, - говорит доктор Джоанн СКАРР, проводившая исследование. - Люди правильно тратят время и прилагают усилия, чтобы выбрать хорошую обувь для спорта, но точно так же нужно относиться и к выбору спортивного лифчика. Правильная поддержка груди уменьшит растяжение куперовых связок".
Свои советы по тщательному подбору лифчиков медики обращают ко всем женщинам независимо от размера их груди и интенсивности нагрузки, которую они получают при занятиях спортом или фитнесом: растяжению подвержены даже куперовы связки при небольшом размере и при малой нагрузке.
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