Фитнес-магия: заболей и будь здоров!

Отовсюду все чаще слышится слово "фитнес": кто-то планирует рабочее время так, чтобы успеть на очередную тренировку, и делится впечатлениями о новом фитнес-клубе, а кто-то только решает, в каком из них лучше приобрести членство. Вопрос становится тем более актуальным, что пляжный сезон совсем скоро и всем хочется быть в форме.

Как выбрать фитнес-клуб?

Для начала

Прежде всего стоит избавиться от типичных страхов, которые терзают многих из нас перед походом в фитнес-клуб.

Страх 1. Моя фигура далека от совершенства, а в спортивных клубах все стройные и подтянутые.

На самом деле. Посетители спортивных клубов - это как раз те, кто активно работает над приведением своей фигуры в порядок. К тому же потенциальные коллеги по спортивному цеху не заметят ваших несовершенств просто потому, что им будет некогда пристально вас разглядывать. Праздно шатающихся граждан в спортивных клубах немного. На занятиях аэробикой все внимание приковано к инструктору, в тренажерном зале люди сосредоточены на себе, а в бассейне любая женщина выглядит русалкой.

Страх 2. Прежде чем заняться спортом, нужно накопить денег на достойный спортивный костюм.

На самом деле. Спортивная экипировка очень важна. Но от покупки дорогих спортивных костюмов стоит воздержаться, потому что все они быстро теряют первоначальный вид. Купальники придется менять каждые полгода. Хлорированная вода в бассейне делает свое дело.

Страх 3. Чтобы чувствовать себя увереннее, нужно ходить на занятия вместе с подругами.

На самом деле. Даже если получится их сагитировать, потом придется бесконечно подстраиваться и сверять свои графики. А вот став членом фитнес-клуба, вы сразу найдете себе множество друзей. Совместные тренировки сближают.

Вопросы фитнеса

Так что хватит откладывать свой первый визит в спортивный клуб. Другое дело, что выбрать его - совсем непростое дело. Не факт, что дорогой фитнес-клуб окажется лучше, чем тот, в котором установлены более демократичные цены. Прежде чем отправиться на поиски, нужно решить следующее:

1. Вы хотите заняться спортом "вообще" или чем-то конкретным?

Чем шире выбор фитнес-программ в клубе, тем дороже стоит абонемент. Самые дорогие клубы - универсальные. Те, в которых есть бассейн, тренажерный и гимнастические залы, бани-сауны, косметические кабинеты, солярии и бары.

Занятия спортом вам обойдутся гораздо дешевле, если вы хотите просто подкачать мышцы в тренажерном зале или поплавать в бассейне. Для этого существуют маленькие "тематические" клубы с приемлемой ценовой политикой.

2. С какой периодичностью вы хотите заниматься фитнесом?

Специалисты советуют для "достижения устойчивых результатов" посещать спортклуб 3-4 раза в неделю. Но, как показывает практика, обычный человек, имеющий семью и состоящий на службе, в силах посещать фитнес-клуб один раз в неделю - в выходные дни. Может быть, нет смысла переплачивать за годовой абонемент?

3. Хватит ли у вас сил изменить не только образ жизни, но и систему питания?

В любом клубе вам покажут человека, который пришёл в клуб для того, чтобы похудеть на 5 килограммов, а поправился на 10. Увы, это суровые реалии спортивной жизни. Если вы займётесь регулярными занятиями спортом и ничего не измените в своём рационе, вместо того чтобы похудеть, вы поправитесь.

Вам придётся узнать, что нельзя есть за два часа до начала тренировок и спустя два часа после, что до тренировок нужно принимать углеводы, а после - белки, и ещё многое-многое другое.

Если учесть, что занятия спортом - серьезный стресс для организма, после которого вам придётся восстанавливаться, то нужно решить главное.

4. А не лучше ли возобновить свои утренние пробежки и субботнее посещение бассейна?

Врачи не устают предупреждать - передозировка занятиями фитнесом не менее опасна, чем сидячий образ жизни. Люди, серьёзно увлекающиеся посещением спортклуба, обычно жалуются на слабость, головокружение, апатию. Спорт полезен только в разумных пределах.