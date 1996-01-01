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Зоны комфорта
Чтобы жить мирно и счастливо, личное пространство свое и окружающих необходимо учитывать и уважать.
Психологам известны так называемые четыре зоны: публичная, социальная, персональная и интимная.
В интимную зону попадает все, что находится вокруг нас на расстоянии вытянутой руки. Это наиболее ранимая и уязвимая зона. Мы с радостью пускаем в нее наших близких, но вторжение посторонних или неприятных нам людей вызывает тревогу и дискомфорт.
Персональная зона занимает пространство от 45 до 150 см от человека. Устанавливайте это расстояние с незнакомыми, малознакомыми и официальными людьми, и шанс произвести хорошее впечатление и успешно провести переговоры будет достаточно высок.
Социальная - от 150 до 400 см.
Публичная - от 400 см. Вторжение в эту зону практически не имеет влияния.
В течение дня наше личное пространство подвергается серьезным испытаниям. После поездки, например в общественном транспорте, мы возвращаемся домой с изрядно потрепанной личной зоной. Как следствие усталость, раздражение и другой негатив. Дети выходят из школы в похожем состоянии, особенно если сосед по парте не вызывает симпатии. Требуется время для восстановления. Некоторые школьники начинают спать днем. Другие выплескивают отрицательные эмоции, устраивая домашним небольшой концерт.
Помимо индивидуальных особенностей личное пространство человека зависит от национальности. У южных народов оно меньше, чем у северных. Интроверты более чувствительны, чем экстраверты. Человек, который живет своим внутренним миром, нуждается в большем защитном пространстве, поскольку все его силы сосредоточены в нем самом.
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