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Найдена причина облысения
Тысячелетиями большой популярностью пользовались попытки найти средства излечения от глупости и от облысения. Фармацевтические и косметические компании ежегодно тратят миллионы долларов для разработки новых средств лечения, основанных на последних достижениях науки. Однако молекулярные механизмы, контролирующие рост волос человека и их утрату при облысении, все еще неясны.
Российский биолог Евгений Рогаев идентифицировал ген, связанный с нарушением роста волос. Мутации в этом гене были найдены при исследовании заболевания, характеризующегося утратой волос или ослаблением их роста. Обнаруженный ген кодирует фосфолипазу - фермент, присутствующий в волосяных луковицах. Открытая мутация в этом гене может пролить свет на причины облысения.
Ранее, исследуя генетические причины облысения, профессор Рогаев и его коллеги описали одну из форм гипотрихоза (заболевания, характеризующегося полной утратой или дефицитом роста волос), найденной в конкретной этнической популяции в России. Вдобавок к проблеме облысения индивиды также характеризовались дефицитом роста волос по всему телу - как у мужчин, так и у женщин.
Для того чтобы идентифицировать генетический дефект при этом заболевании, исследователи расширили выборку и включили генетический скрининг более 350 тыс. индивидов из разных групп и 50 семей для идентификации предполагаемого гена, связанного с этим заболеванием. Для поиска гена использовали стратегию картирования и позиционного клонирования, которая ранее была успешно использована при поиске других генов человека (например, генов болезни Альцгеймера).
Анализ ДНК больных и их здоровых родственников показал, что все из затронутых индивидов имеют мутацию в гене фосфолипазы - фермента, продуцирующего биоактивные липиды. Последующие эксперименты указали, что в норме этот фермент синтезируется в волосяных фолликулах, включая те участки, которые содержат стволовые клетки, и, следовательно, должен участвовать в развитии и росте волос.
Хотя, конечно, требуются дальнейшие исследования, обнаруженный генетический дефект указывает, что этот ген играет важную роль в регуляции роста волос. Фермент и та цепочка метаболических реакций, в которой он участвует, являются потенциальными целями для развития терапевтических средств контроля утраты волос или их роста.
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