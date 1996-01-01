Что делать с веснушками?

Дорогой "Дальневосточный лечебник"! У меня очень много веснушек. Весной и особенно летом из-за них все лицо превращается в сплошной рыжий блин. А загорать вообще невозможно, потому что от солнца веснушек становится еще больше. Что мне с ними делать?

Татьяна! Наверное, мы вас разочаруем, но полностью от веснушек избавиться нельзя. Для профилактики, направленной на предотвращение их дальнейшего появления, надо перед выходом на улицу наносить на лицо солнцезащитный крем. Для того чтобы уже появившиеся веснушки были менее заметными, рекомендуем вам протирать лицо в течение дня различными натуральными составами:

смешать 1 ч. ложку лукового сока с 0,5 стакана кислого молока;

смешать 1 ч. ложку лукового сока с 5 ч. ложками любого одеколона, добавить 0,5 стакана холодной кипяченой воды;

взять по 1 ч. ложке лукового и огуречного сока и смешать с 1 стаканом холодной кипяченой воды;

смешать в равных частях сок лимона, сок ягод черной смородины, сок листьев календулы и миндальное масло;

смешать 1 ч. ложку морковного сока с 3-4 каплями лимонного сока.

Рекомендуется также накладывать на участки высыпаний веснушек маски и компрессы из натуральных продуктов.

Смешать сок лука и мед в равных соотношениях, смочить этой смесью салфетку и наложить ее на лицо на 15-20 минут.

Развести луковый сок водой в соотношении 1:1, нанести на лицо и дать высохнуть. Затем смазать лицо сметаной и подержать еще 10 минут, после чего ополоснуть лицо теплой водой.

Нарезать мелко пучок зелени петрушки, выжать сок и смешать его с равным количеством некипяченого молока. Полученной смесью ежедневно смазывать лицо и, подержав 15 минут, смывать водой комнатной температуры.

Опустить 30 ядер миндаля в кипящую воду, минут через 10 вынуть их, очистить от кожицы и пропустить через мясорубку. К молотому миндалю добавить по каплям, тщательно перемешивая, 1 ч. ложку холодной кипяченой воды и 15 г меда. Полученной смесью нужно как минимум 1 раз в день смазывать кожу лица и, подержав 15 минут, смывать водой комнатной температуры.

Смешать 1 ч. ложку окиси цинка, 1 ч. ложку белой глины, 2 ч. ложки 10%-ного пергидроля и 2 ч. ложки лимонного сока. Такую маску можно держать на лице всю ночь.

Смешать 1 ч. ложку лимонного сока с 25 г дрожжей и 1 ст. ложкой сырого молока, размешать и нанести смесь на лицо. Через 20 минут смыть маску теплой водой.

Размять ягоды земляники и наложить их на лицо в виде маски. Через 20 минут смыть теплой водой.

Натереть сладкий перец и нанести кашицу на лицо на 30 минут. Смыть прохладной водой.

Смешать 2 ч. ложки творога с 1 ч. ложкой сметаны, размешать и добавить 10 капель 3%-ной перекиси водорода. Маску нанести на лицо на 30 минут, затем смыть теплой водой.

Смешать сок лимона пополам со сметаной. Наложить смесь на лицо на 5 минут.

Смешать сок хрена пополам со сметаной. Смесь наложить на лицо на 15-20 минут.

При жирной коже смазывать веснушки смесью из 1 ст. ложки свежего картофельного сока и 5 капель лимонного сока, а при сухой коже - смесью из 2 ст. ложек свежего картофельного сока и 1 ч. ложки молока.

Пену взбитого яичного белка тщательно перемешать с соком 1 лимона, добавить 1 ч. ложку глицерина и 0,5 стакана одеколона. Протирать этим лосьоном кожу на ночь.

Полезно по утрам умываться кислым молоком, а на ночь накладывать на участки кожи с веснушками кожуру дыни, фиксируя дынные корки повязками.

Старинное народное средство против веснушек - огуречный лосьон. Для его приготовления надо залить 20 г измельченных семян огурца 1 стаканом 40%-ного спирта или водки, настаивать в течение 7 дней, затем процедить. Перед употреблением нужное количество настойки развести кипяченой водой в соотношении 1:10. Ежедневно протирать лицо этим лосьоном. Эффект становится заметным очень быстро.

Впрочем, не зря же едят свой хлеб салоны красоты: они тоже предлагают ряд процедур, отвечающих чаяниям гражданок, желающих избавиться от веснушек.

1. Лазерная шлифовка, грубо говоря, удаляет слой кожи, испорченный веснушками.

2. Тот же поверхностный слой можно снять и с помощью химического пилинга с комплексом кислот. Но вся эта красота продержится на лице ровно до тех пор, пока не появится новая партия веснушек. А лучшее средство избежать ее появления - это профилактика: темные очки в пол-лица и использование солнцезащитных кремов с высоким коэффициентом UV-защиты.