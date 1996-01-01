Время дробить камни

Каких только форм не бывают камни! Овальные, круглые, в виде кубика, гантели или гриба и даже коралловидные. Размеры тоже самые разные - от мелких, с булавочную головку, до крупных, которые обычно повторяют очертания почечной лоханки или имеют коралловидную форму. "Каменные гости" поселяются в почках, оттуда могут переместиться в мочеточники и мочевой пузырь.

Самый распространенный строительный материал - это фосфаты, соли кальция мочевой кислоты и цистина. Одни камни обнаруживаются после рентгеновского обследования почек, другие - во время ультразвукового исследования.

Если камень "заговорил"

- Долгое время камень может никак себя не проявлять. Но это неопасно только в тех редких случах (у 3-5% больных), когда камни могут считаться "клинически незначимыми" - не только "молчат", но и не нарушают функцию почки в течение многих лет. Однако все до поры до времени, поэтому таким пациентам все-таки необходимо периодически посещать врача-уролога, - говорит заведующий урологическим отделением "тысячекоечной" больницы Александр Филиппов.

Камни чаще всего появляются только в одной почке, но случается, что и сразу в обеих. Камень не лежит на месте, он перекатывается с бока на бок и может закрыть отверстие мочеточника, что нередко сопровождается болью и воспалением почки.

Самый опасный момент наступает, когда камень попадает в мочеточник и начинает двигаться по нему к мочевому пузырю. В это время появляются сильные боли, кровотечения, повышается температура. Однако камень может пройти через мочеточники без проблем, не вызвав неприятных ощущений.

Считается, что боль при мочекаменной болезни (почечная колика) - одна из самых сильных, поэтому без обезболивающих средств тут не обойтись. Боль концентрируется в боку, пояснице, внизу живота. Если камень подобно пробке закупорил мочеточник, задача уролога одна - обеспечить нормальный отток мочи из почек.

Это приступ почечной колики:

внезапная острая боль в пояснице с одной стороны;

боль отдает в живот, вниз, к мочевому пузырю и половым органам;

пациент непрерывно меняет положение тела;

появляются тошнота, рвота, метеоризм;

озноб, повышение температуры (очень опасно! Признак присоединения острого пиелонефрита - воспаления почки).

Как их достать?

Сегодня почечные камни умеют дробить, и метод этот - дистанционная литотрипсия. Это малотравматичный метод разрушения мочевых камней в почке, мочеточнике или мочевом пузыре, позволяющий свести к минимуму тяжелые осложнения, которые наблюдались при открытых операциях. Однако дистанционная литотрипсия тоже считается оперативным вмешательством, и у нее есть свои противопоказания.

Суть метода состоит в следующем. Специальный аппарат - литотриптор - направляет ударную волну к камню через кожу и ткани. После того как врач с помощью ультразвука или рентгена обнаружит точное место нахождения камня, рассчитает силу и время воздействия волны, к пояснице подводится ударно-волновая головка и наносится волновой удар. В результате камень разрушается на мелкие фрагменты, которые через несколько дней выходят вместе с мочой.

Литотрипторы работают в связке с компьютером. Врач видит на дисплее, насколько метко направляется разрушительный удар. Сеанс длится 30-40 минут, проходит без наркоза и почти безболезненно. Благодаря сверхчувствительной технике можно наблюдать, на какие фрагменты распадается камень. И повторить удар, если это потребуется.

Нельзя дистанционно дробить камни:

если пациент много весит - более 120 кг (технически невозможно!);

беременным;

тем, кто страдает гемофилией, аневризмой аорты и почечной артерии, заболеваниями желудочно-кишечного тракта (в стадии обострения);

если есть опухоли почек, макрогематерия, острый пиелонефрит и активная фаза хронического пиелонефрита и др.

В настоящее время дистанционную литотрипсию в Приморье делают только в Дальневосточном медицинском центре (бывшая Дальневосточная центральная бассейновая больница), но с осени подобные операции планируют проводить в госпитале ТОФ.

Стоимость операции - от 20 до 60 тысяч рублей, в зависимости от размеров и положения камней. Время нахождения в стационаре - 4-6 дней, в легких случаях - 1-2 дня.

Войти в контакт

В литотрипсии существуют и контактные способы разрушения камней. Здесь используются те же энергии, что и при дистанционной литотрипсии, только непосредственно при контакте с камнем. Инструменты вводятся с помощью эндоскопа по естественным мочевым путям. За один сеанс камень разрушается и все его фрагменты тут же удаляются специальными щипчиками.

По сравнению с дистанционной литотрипсией метод контактной литотрипсии является инвазивным, то есть "внедряющимся" в организм пациента, поэтому требует адекватного обезболивания и высокой квалификации хирурга.

Контактную литотрипсию выполняют во ГКБ №2 ("тысячекоечная"), Дальневосточном медицинском центре и отделенческой больнице ст. Владивосток ДВЖД.

Стоимость операции порядка 12 тысяч рублей. Время нахождения в стационаре - 5-7 дней.

Метод открытого хирургического вмешательства по поводу почечных камней сегодня применяется редко. Например, при сложных формах болезни (коралловидные камни), а также когда удаление камня не единственная проблема с почками, а требуется, например, еще и реконструктивная операция на мочевых путях или сосудах почки.

Не упускать из виду

Решение о необходимости удаления камней принимает хирург на основе обследования. Если камни мелкие и в течение длительного времени не увеличиваются и не беспокоят больного, то, может быть, какое-то время их можно и не трогать. Но постоянный контроль необходим. Для этого раз в полгода надо делать УЗИ, сдавать общий и биохимический анализ крови и мочи, при необходимости проводить рентгенологическое исследование.

Так как мочекаменная болезнь связана с общим обменом веществ в организме, избавление от камня вовсе не означает излечения. Если не следить за своим состоянием, вероятность рецидивов мочекаменной болезни составляет от 10 до 40%. Если же человек следит за своим питанием, выполняет рекомендации врача по принятию тех или иных препаратов, избегает тяжелых физических нагрузок, то рецидивы возникают значительно реже.