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На голодный желудок
Зарядка на голодный желудок помогает сжечь больше жира. Значит, надо заниматься спортом с утра?
Вам не обязательно браться за гантели, едва встав с постели. Количество жира, который вы сжигаете, больше зависит от интенсивности тренировки, чем от того, ели вы перед этим или нет. Формула подсчета такова: (220 минус ваш возраст) умножить на 0,55 или 0,65 = оптимальная частота сердечного ритма. Например: мне 35 лет. 220-35=185. 185х0,55=101,75 (то есть 101-102 удара). 185х0,65=120,25 (для ровного счета 120). Если я буду заниматься на уровне 101-120 ударов (то есть 55-65% от максимума), то сожгу жира больше, чем при более частом пульсе. Посчитать пульс еще проще: положите руку на тыльную сторону запястья. Смотрите на секундную стрелку и считайте, сколько "набьет" за 20 секунд. Результат умножьте на 3.
Чтобы сжечь жира побольше, не занимайтесь сразу после плотного обеда, выждите 2 часа. Иначе вы будете уничтожать калории не из своих "жировых запасов", а из только что съеденной пищи.
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