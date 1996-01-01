Секрет японских долгожителей

Японцы считают, что в рисе кроется одна из тайн их долголетия. Это основа рационального питания, дополняемая другими компонентами: овощами, вегетарианским супом, жареной рыбой, мясом, где рис играет роль не только хлеба, но и гарнира.

Эксперты утверждают, что такой рацион практически идеален, поскольку богат необходимыми веществами и не приводит к избыточной массе, влекущей за собой повышение давления и сердечно-сосудистые заболевания. В то же время в нем достаточно углеводов для сжигания жира в клетках. Но рис предпочтительно использовать неочищенный (коричневый), а рафинированный (белый) подходит для этих целей гораздо хуже. В 150 граммах риса содержится столько белков, кальция и магния, что этого достаточно, чтобы покрыть суточную норму организма. А еще там есть также витамины группы В и Е, железо и растительная клетчатка.