Чаще вступать в брак, есть суп из конопли, не отказывать себе в плотских утехах и при каждом удобном случае пропускать стаканчик-другой вина, пива или... крови. Рецепты, как дожить до 100 лет, бытующие в разных уголках Земли, часто идут вразрез с нашими представлениями о здоровом образе жизни. Но действенность этих, казалось бы, сомнительных рецептов доказывают и живые примеры, и объективная статистика.

Кубинские старики за свою долгую жизнь говорят "спасибо" традиционным сигарам, крепкому кофе и частым "интимным тренировкам". Да-да! Дымящие, как паровозы, престарелые бородачи с удовольствием заглядываются на прекрасный пол, причем интерес этот далеко не праздный. Британские ученые недавно попытались дать научное объяснение этому кубинскому феномену. В течение нескольких месяцев они пристально наблюдали за жизнью 100 жителей провинции Вилья Клара, перешагнувших вековой рубеж. И... лишь развели руками.

Да, долгожители совсем не пьют алкоголя. Но зато в неимоверных количествах поглощают кофе, не вынимают из зубов сигары и при любом удобном случае ухлестывают за мулатками-шоколадками. О действенности "здорового образа жизни по-кубински" говорит и объективная статистика: на 11 миллионов кубинцев приходится около 3-х тысяч людей, достигших 100-летнего возраста, а средняя продолжительность жизни на острове Свободы - 76 лет.

В китайской провинции Гуанси-Чжуань, спрятанной от остальной Поднебесной горной грядой, из 300 тысяч жителей - 100 человек перевалили за столетний рубеж. Секретом долгожителей этой местности считается рисовое вино и суп из семян конопли, который по традиции здесь едят дважды в день. Вдобавок, многие здесь регулярно употребляют "эликсир жизни" - настой на заспиртованной целиком ядовитой змеи (всевозможные гады здесь в большом достатке). Так, 104-летняя Сяо Юаньюн утверждает, что именно это средство позволило ей по много часов в день работать на рисовых полях до 91-летнего возраста.

А вот жители Японии предпочитают не экспериментировать и предлагают, пожалуй, самый "удобоваримый", в нашем понимании, рецепт долголетия. Японцы - апологеты здорового питания. Их золотое правило гласит: ешьте каждый день овощи и выпивайте по чайной ложке оливкового масла, а вот на сливочное - наложите табу. Вообще же питаться подобает "как птичкам": крохами, но очень часто. Кроме того, японцы агитируют делать зарядку, побольше спать и быть счастливыми - только-то и всего.

Забавно, но ничтожность всех диет и призывов к здоровому питанию на собственном примере доказала долгожительница из Великобритании. 100-летняя Констанс Браун, которая вот уже 80 лет ест исключительно жареную рыбу с картошкой-фри и благодарит за долголетие именно свой рацион.

"Овощи я вообще не признаю. Так что я, можно сказать, живое доказательство того, что вы можете спокойно не соблюдать эти дурацкие диеты и, тем не менее, оставаться абсолютно здоровыми", - говорит живучая англичанка. С незапамятных времен она держит небольшой ресторанчик Brown's Cafe в Пемброуке, и, несмотря на весьма преклонный возраст, хозяйка, которую завсегдатаи до сих пор зовут не иначе как Конни, сама каждое утро открывает двери своего заведения.

Британцы - вообще сторонники оригинальных подходов. Недавно ученые с Туманного Альбиона вывели три новых правила долголетия: во-первых, это стрессы и голодания (кратковременные, разумеется), во-вторых, счастливые браки (именно во множественном числе), ну и в завершение вино, сон и шоколад, вместе взятые.

Определенные лишения, считают англичане, ведут к активизации жизненных сил человека и увеличивают продолжительность жизни в среднем на 15 лет. Счастливая и разнообразная семейная жизнь может подарить 7 лет. А сомнительные удовольствия вроде алкоголя и сладостей, в умеренных количествах, поднимают человеку настроение, а значит, дарят дополнительные 5 лет жизни.

Рекордсмен книги Гиннесса, старейший житель бывшего СССР, протянувший аж 168(!) лет, о шоколаде, скорее всего, не имел и понятия, но вот ловеласом был известным. В 136 лет Ширали Мислимов женился в пятый раз на 57-летней Хатум-ханум и... стал отцом. Так что мотайте на ус: жизнелюбивый горец не пил спиртного, не курил, не злоупотреблял едой. Питался свежим сыром, фруктами, овощами, медом. Пил только родниковую воду, в последние годы жизни - чай из целебных растений. Более 150 лет он работал чабаном, ежедневно вышагивал со стадом 10-15 километров и говорил: "Работать надо всегда, праздность рождает лень, лень рождает смерть".

В Европе же титул главного аксакала носит 111-летний Герман Дернеманн, проживающий в Германии и утверждающий, что его секрет в том, что каждый день он выпивает бутылочку хорошего пива.

Если верить его 64-летней дочери, уже слепой и почти глухой, отец в свои более чем преклонные годы еще великолепно соображает. Причем до тех пор, пока ему не исполнилось ровно 100 лет, Герман Дернеманн самостоятельно ходил до ближайшего киоска за своим любимым напитком, а затем возложил эту обязанность на свое потомство.

Кто-то пьет пиво, ну а кто-то - кровь! Поразительное открытие сделали недавно американцы. Оказывается, все (ну, или почти все), что мы видели о вампирах в голливудских фильмах, - правда. Ученые из Стэнфордского университета на полном серьезе предлагают тем, кто мечтает жить долго-долго, постоянно обновлять свою кровь за счет чужой. Кровяные тельца из другого организма, согласно "вампирской" теории, все-таки способны восстанавливать старые органы. Впрочем, происходит это только в том случае, если стариков подпитывают молодые соки. Надеемся, что этот "рецепт" все же не станет слишком популярным.