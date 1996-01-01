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Витамины для волос
В отличие от кожи, волосы не могут восстанавливать сами себя, однако новые, более здоровые волосы могут вырасти. Во-первых, нужно проверить свой рацион питания. В нем должны быть рыба, завязь пшеницы, дрожжи и печень. Эти продукты содержат витамины и минеральные вещества, необходимые волосам.
ДОБАВКИ: Комплекс поливитаминов и минеральных веществ, 1 раз в день. Принимать после любого приема пищи. Важен для общего здоровья волос. В-комплекс, 100 мг (в пролонгированной форме), 1 раз в день. Принимать после любого приема пищи. Витамины группы В необходимы для роста волос.
Пантотеновая, фолиевая и пара-аминобензойная кислоты помогают устранить седину и восстановить нормальный цвет волос. Витамин А, 25 000 ME, 1-2 раза в день 6 дней в неделю. Принимать утром и вечером. Вместе с витаминами группы В сохраняет блеск волос.
Хелатные полиминеральные вещества, 1 раз в день. Принимать за завтраком.
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