Домашняя аптечка

Нередки случаи, когда требуется немедленная медицинская помощь (травма, ожоги, кровотечение, ранение, обморок, головная боль и т.д.). Для этого очень важно всегда иметь под рукой определенный набор лекарств и перевязочных средств. Неплохо также держать дома некоторый запас наиболее часто употребляемых препаратов.

I. Противотравматические, ранозаживляющие, антисептические средства.

Борная мазь, антисептическое средство.

Бриллиантовый зеленый (зеленка). Применяется наружно в виде 1-2% раствора, антисептик.

Вишневского мазь, антисептическое средство для лечения ран, язв, пролежней.

Йода настойка 5% спиртовая, наружно, антисептическое средство.

Календулы настойка. Применяют при гнойных ранах, ожогах, для полосканий горла (1 чайная ложка на стакан воды).

Калий марганцовокислый (перманганат), наружно в водных растворах как антисептическое средство. Для промывания ран 0,1-0,5%, для полоскания рта и горла 0,01-0,1%, смазывания язвенных и ожоговых поверхностей 2-5%.

Свинцовая примочка. При синяках, ушибах для примочек и компрессов.

Стрептоцида линимент (или порошок), наружно для лечения ран, гнойно-воспалительных заболеваний кожи, слизистых оболочек.

II. Сердечно-сосудистые средства:

Валидол (таблетки, капсулы, раствор). При болях в области сердца.

Валокордин (корвалол). Обладает седативным и спазмолитическим действием. В больших дозах - легкое снотворное. Применяют при спазмах коронарных сосудов, сердцебиении, неврозах, бессоннице по 15-30 капель до еды 2-3 раза в день.

Вотчала капли. При болях в сердце.

Нитроглицерин. При острых болях в области сердца по 1 таблетке под язык.

III. Успокаивающие, антиспастические, антиаллергические средства:

Бехтерева микстура. При неврозах и перевозбуждении.

Валериана лекарственная. Применяют как успокаивающее средство в виде водных настоев, спиртовой настойки, как часть успокоительного сбора, камфорно-валериановых капель.

Но-шпа. При спазмах гладкой мускулатуры (желудка, кишечника), спастических запорах, приступах желчно- и мочекаменной болезни, принимают по 1-2 таблетки 2-3 раза в день.

Супрастин (или Тавегил). Применяют при аллергических реакциях, оказывает седативное действие. Принимают по 1 таблетке 2-3 раза в день во время еды.

Хлористый кальций. Применяют для подавления различного вида аллергических реакций, в том числе аллергического насморка, 50-100 мл водного раствора 3-4 раза в день. Следует иметь в виду, что хлористый кальций повышает свертываемость крови и может употребляться при повышенной кровоточивости, например носа.

IV. Средства, употребляемые при простудных заболеваниях, гриппе, головной и других болях:

Амидопирин (пирамидон), порошок, таблетки. Обладает болеутоляющим, жаропонижающим и противовоспалительным действием. Применяют при головной, суставной боли, суставном ревматизме по 0,250,3 г 3-4 раза в день.

Анальгин. По характеру действия близок к амидопирину. Применяют при болях различного происхождения, лихорадке, гриппе, ревматизме по 0,25-0,5 г 3-4 раза в день.

Ацетилсалициловая кислота (аспирин). Обладает жаропонижающим, болеутоляющим, противовоспалительным эффектом (применение см. Амидопирин). Таблетки по 0,25-0,5 г 3-4 раза в день после еды, запивать молоком.

Галазолин (или нафтизин, санорин), капли в нос. По 1-2 капли в каждую ноздрю 1-3 раза в день при насморке.

Грудной эликсир. Применяют как отхаркивающее средство. 20-40 капель с водой несколько раз в день.

Кальцекс. По 1-2 таблетки 3-4 раза в день при простуде.

Нашатырно-анисовые капли. Принимают с водой внутрь 10-15 капель 3 раза в день при бронхитах в качестве отхаркивающего средства.

Парацетамол, противовоспалительное, болеутоляющее средство. 1 таблетка 3 раза в день при гриппе, простуде.

Пектусин, таблетки от кашля. Держат во рту до полного рассасывания.

Пертуссин, микстура от кашля. Столовая ложка 3 раза в день.

Ремантадин, специфическое противогриппозное средство. 1-2 таблетки 3-4 раза в день для профилактики, лечения.

Термопсис, таблетки от кашля. 1-2 на прием 3-4 раза в день.

Фурацилин, для полосканий при воспалениях, ангине. 1 таблетка на стакан теплой воды.

V. Желудочно-кишечные средства.

Аллохол. Обладает желчегонным действием, применяется при заболеваниях печени. 1-2 таблетки 3-4 раза в день.

Изафенин. Слабительное. Внутрь, до еды 0,01-0,015 г 2 раза в день или 2 таблетки (0,02 г) однократно.

Касторовое масло. Слабительное. Принимают внутрь по 20-50 г.

Лапчатки корень, отвар, настои. При желудочно-кишечных расстройствах.

Мяты перечной настойка. Внутрь 15 капель на прием (с водой) как средство против тошноты и рвоты. Применяется также при невралгических болях.

Натрия бикарбонат (сода питьевая). Принимают по 0,5-1 г несколько раз в день при повышенной кислотности желудка (изжоге).

Пурген (фенолфталеин), слабительное средство. По 1 таблетке 1-3 раза в день.

Сульгин. Применяют при расстройствах, вызванных кишечной палочкой или иной инфекцией. Курс лечения: по 2 г на прием, в 1-й день 6 раз в сутки, далее каждый день на один прием меньше в течение 5-7 дней.

Сульфат натрия (английская соль). Слабительное. 1-2 столовые ложки на кружку теплой воды.

Укропная вода. Применяют для улучшения функции кишечника и отхождения газов. По столовой ложке 3-6 раз в день.

Уголь активированный. Применяют внутрь при отравлениях по 20-30 г на прием в виде взвеси в воде. При повышенной кислотности и метеоризме назначают дозировку по 1-2 г в воде 3-4 раза в день.

Фталазол. При расстройствах пищеварительного тракта (при кишечной инфекции) по 1 г каждые 4 часа.

Черники, черемухи плоды. Применяются как закрепляющее средство при поносах в виде киселей.

VI. Прочие лекарственные средства:

Борная кислота. Спиртовой раствор. Применяют как антисептическое средство в виде ушных капель по 3-5 капель 2-3 раза в день.

Кора дуба, водный отвар 1:10 для полосканий при воспалении полости рта, горла.

Танин, порошок. Применяют также при воспалительных процессах. В виде полосканий 1-2%-ный раствор водный или глицериновый. Для смазываний при ожогах, трещинах и пролежней - 5-10%-ный раствор.

Детская присыпка, при опрелостях, повышенной потливости.

Зубные капли. 2-3 капли на кусочке ваты на больной зуб.

Масло вазелиновое для смазывания наконечников спринцовок и клизм, смягчения ороговевшей кожи.

Мазь от отморожения. Для профилактики втирают в открытые участки тела.

Спирт камфарный. Применяется наружно для растираний и компрессов.

Спирт салициловый. Употребляют как антисептическое средство (смазывание, протирание, компресс).

Антибиотики, снотворные, транквилизаторы применяются только по назначению врача.

В аптечке должны быть: перевязочные материалы - вата, бинты, стерильные марлевые салфетки, горчичники, термометр, бумага компрессная парафинированная, стаканчик для приема лекарств, глазная пипетка, напальчники. Кроме того, могут понадобиться грелка, резиновый пузырь для льда, спринцовка, кружка Эсмарха.

Напоминаем: лекарства без этикеток хранить не следует. Аптечка должна находиться в недоступном для детей месте. При хранении лекарства в домашних условиях необходимо придерживаться указаний, имеющихся на них: "Сохранять в прохладном месте при 12-15°С", "Сохранять в темном месте", "Беречь от огня". Жидкие средства, содержащие антибиотики, витамины, глюкозу, сироп, настои и отвары из лекарственных трав, глазные капли, надо держать в холодильнике, не допуская их замораживания. Эти лекарства не следует приобретать впрок.

Если в глазных каплях и других прозрачных жидкостях появилась муть или хлопья, следует прекратить их применение и приобрести в аптеке свежие. Капли, изготовленные на спиртовой основе, хранят в герметически закрытых склянках, мази - в хорошо закупоренных банках.

Порошки, таблетки, пилюли следует держать в сухом, в защищенном от света месте, причем отсыревшие или изменившие свой цвет принимать не следует. Если полученные из аптеки пилюли используются длительный срок (больше месяца), нелишне испытать их на распадаемость. Для этого одну пилюлю помещают в стаканчик с водой (37°С), периодически его покачивая, пригодная к употреблению пилюля должна распасться.

Антибиотики (бензилпенициллин, хлортетрациклин, тетрациклин, стрептомицин и др.) хранят в сухом помещении при температуре не ниже +1 и не выше +10°С. На многих упаковках вы можете увидеть дату выпуска лекарства и дату окончания срока его годности.

Итак, время от времени просматривайте свою домашнюю аптечку. Помните, многие устаревшие лекарства не приносят никакой пользы. Не применяйте лекарств, в которых при хранении произошли какие-либо изменения во внешнем виде.