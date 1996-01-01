Первая помощь при переломах

Нельзя ничего дергать! Это только в фильмах, когда герой говорит, что вывихнул голеностопный сустав, его приятель берет ногу, дергает, хрум! - и они бегут дальше. Человек с такой травмой должен в больнице лежать, а не бегать спасать человечество. Если вы будете пытаться что-нибудь вправить без рентгеновского снимка и без анестезии, больной попадет в итоге на операционный стол.

Необходимо зафиксировать поврежденную конечность при помощи любых подручных средств - линейки, палки, картона в два слоя. Правило фиксации говорит, что блокировать надо два смежных сустава. Если человек не может встать, у него наблюдается подвижность отломков, то до приезда скорой его вообще лучше не трогать. В исключительных случаях (на природе, далеко от города) надо фиксировать ногу либо к палке, либо к здоровой конечности и доставлять в травмпункт.

Обезболить, если есть возможность. В крайнем случае - принять 100 грамм. При переломах это допускается. А вот при хирургических травмах, если только это не проникающая рана в грудь или живот (когда врачи обязательно пойдут на оперативное вмешательство), ничего обезболивать нельзя, потому что смажется клиническая картина и диагностировать повреждения будет сложнее.