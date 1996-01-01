Бляшками сосуд зарос? Это атеросклероз...

Атеросклероз входит в невеселую компанию медицинских проблем века. Масса людей сидит на бесхолестериновых диетах, "чистит" сосуды, но количество больных только растет, а атеросклероз "всем врачам назло" молодеет. Так как же правильно подойти к решению этой проблемы?

- Атеросклероз - это хроническая болезнь артерий, со временем приводящая к сужению их просвета, - говорит заведующая кардиологическим отделением краевой клинической больницы №2 Лариса ТАММ. - Заболевание развивается медленно, иногда в течение десятков лет, никак себя не проявляя. То есть человек живет и до поры о нем не знает. А проявления могут быть самыми различными, в зависимости от того, какие сосуды поражаются.

Сосуды сердца. Если изменены коронарные артерии, которые снабжают кровью сердце, то возникает ишемическая болезнь сердца. Основным ее проявлением является стенокардия: приступ давящей, сжимающей боли за грудиной, возникающий вначале при нагрузке, а потом и в покое. Тяжелейшим проявлением атеросклероза является инфаркт.

Артерии головы и шеи. Чаще поражаются сонная и подключичная артерии. Основные проявления: головокружение, чувство тяжести, утомляемость, снижение памяти. Однако даже значительные изменения сосудов головы могут долго оставаться бессимптомными, поскольку головной мозг имеет развитую сосудистую сеть, и задачу поврежденного сосуда длительное время выполняют близлежащие ветви.

Артерии таза и ног. Атеросклеротическое поражение крупных сосудов нижних конечностей называется синдромом Лериша - по имени врача, который впервые описал эту патологию. Больные чаще всего жалуются на боли в области ягодиц, бедер, икр, которые вначале возникают при ходьбе. Такое состояние называется перемежающейся хромотой. По мере ухудшения процесса боли возникают и в покое, ноги становятся худыми, холодными, ногти желтеют и утолщаются. Одно из проявлений синдрома Лериша у мужчин - импотенция - возникает из-за нарушения кровоснабжения половых органов.

Реже атеросклероз нарушает кровоснабжение внутренних органов. Так, внезапное возникновение гипертонии, не поддающейся лечению лекарствами, наводит на мысль о сосудистом поражении почек. При атеросклерозе сосудов, снабжающих желудочно-кишечный тракт, возникает синдром, который называется "брюшной жабой" (в отличие от жабы грудной - стенокардии). Типичные проявления - боли, рези в животе после еды, а также вздутие, запоры или понос. Надо отметить, что брюшные артерии поражаются значительно реже, но и постановка диагноза занимает больше времени.

Никого не минует

- Атеросклероз - это удел каждого? Или бывают счастливчики?

- Удел каждого. Просто у одних он развивается в более молодом возрасте, у других - в более зрелом. Мужчины более подвержены атеросклерозу, чем женщины. Если предки страдали этим недугом, то опасность заболеть для потомков значительно возрастает. Впрочем, "дискриминация" мужчин после 55 лет прекращается. Климакс делает женские артерии не менее уязвимыми.

У атеросклероза нет одной причины, в какой-то момент жизни совокупность предрасполагающих факторов превышает критический уровень, защитные системы перестают справляться и на артериальной стенке образуется первая холестериновая бляшка. Беда в том, что, однажды начавшись, атеросклероз уже не прекращается никогда. Медицина научилась бороться лишь с некоторыми его последствиями: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и т.д. Поэтому главное внимание в настоящее время уделяется профилактике атеросклероза.

Причем профилактикой надо заниматься начиная с юношеского возраста, когда проблем с сердцем и сосудами нет и, как нам кажется, быть не может, и продолжать ее на протяжении всей жизни. Уже с 20 лет необходимо следить за уровнем холестерина в крови и придерживаться здорового образа жизни, который подразумевает рациональное питание, физическую активность, отказ от курения и алкоголя.

- Одни называют холестерин главным виновником инфарктов, другие оспаривают его вредоносность. Так нужен холестерин организму или нет?

- Холестерин необходим организму: он входит в состав мембран клеток тела, используется для синтеза многих гормонов, витамина D, желчных кислот, необходимых для пищеварения. Особенно нуждаются в холестерине клетки головного мозга и нервной системы.

В крови холестерин связан с особыми белками - липопротеидами. Их два вида: липопротеиды высокой плотности и липопротеиды низкой плотности. Липопротеиды высокой плотности связывают избыточный холестерин и переносят его в печень, где он благополучно перерабатывается. Поэтому холестерин, связанный с этими белками, - это "хороший" холестерин. А вот липопротеиды низкой плотности проникают в стенки артерий и накапливаются там в особых клетках, которые формируют атеросклеротическую бляшку. Такой холестерин, естественно, "плохой". Исследования показывают, что связь между "плохим" холестерином и риском развития инфаркта миокарда существует, однако не прямая. Так что излишний холестерин в крови - это лишь одна из причин, ведущих к атеросклерозу. Сам по себе он не так страшен. Но, если к нему прибавляется хотя бы один из таких факторов, как курение, злоупотребление алкоголем, избыточная масса тела, гипертония или недостаточная подвижность, положение осложняется.

Кроме того, нарушения обмена холестерина могут быть врожденными. Из-за какого-нибудь генетического дефекта у человека может вырабатываться слишком много липопротеидов низкой плотности, и тогда инфаркт возможен даже в молодом возрасте.

Где живут бляшки

- Почему образуются холестериновые бляшки?

- В норме просвет кровеносных сосудов гладкий, благодаря чему кровь течет по ним, не встречая препятствий на своем пути. Термин "атеросклероз" подразумевает два процесса в сосудах: отложение жировых веществ (afhere - по-гречески "кашица") с образованием бляшки и уплотнение стенки сосуда (skleros - "твердый").

Атеросклеротические бляшки откладываются на внутренней оболочке сосудов, со временем уплотняются, затвердевают, мешая нормальному ходу крови. Возникает стеноз сосуда (сужение просвета) или окклюзия (полная закупорка).

Для образования атеросклеротической бляшки необходимы три условия.

Первое: повреждение сосудистой стенки, а именно - целостности внутренней оболочки. Второе условие: нарушение обмена липидов. Когда в крови становится слишком много "плохого" холестерина, он откладывается в поврежденной стенке сосуда. И третье условие: повышенная свертываемость крови, которая на повреждение сосудистой стенки отвечает образованием сгустка - тромба.

- Чтобы нормализовать уровень холестерина в крови, надо отказаться от содержащих его продуктов?

- Научно обоснованной связи между уровнем холестерина в пище и уровнем холестерина в крови не установлено. Даже если перейти на одни овощи-фрукты, где холестерина практически нет, организм немедленно начнет производить его из собственных ресурсов. В норме только 20% холестерина мы получаем с пищей, остальные 80% синтезируются в организме из жирных кислот. Вот с ними и надо бороться. О специальной диете можно сказать кратко: меньше жира. Для этого из рациона надо исключить масло, сало, мясо с прослойками жира, колбасы, сосиски, паштеты, печень, молоко, сметану, майонез, сдобу, пирожные и т.д.

- А силушка-то откуда возьмется, ежели без мяса, молока и масла?

- Вместо животных жиров употребляйте растительные. Особенно полезно оливковое масло. Молоко - обезжиренное или 0,5% жирности. Из мяса - курицу, индейку (без видимого жира и кожи). И обязательно нужно есть рыбу. Не реже двух раз в неделю. Рыба - это источник 3-омега жирных кислот, которые весьма редко встречаются в других продуктах. В нашем организме из них вырабатываются вещества, которые снижают уровень "плохого" холестерина, расширяют сосуды и препятствуют образованию в них тромбов. Чем жирнее рыба, тем больше в ней содержится таких оздоровительных кислот.

В странах, где едят много рыбы, меньше болеют атеросклерозом и родственными ему инфарктами и инсультами.

- А как насчет вегетарианской диеты?

- Вегетарианская диета и диета с низким содержанием жиров - это не одно и то же. Чтобы обеспечить организм достаточным количеством белков, вегетарианцы едят сыр, яйца, продукты из сои, и все они богаты и жирами, и холестерином.

Когда прибегают к лекарствам

- Если человек сидит на антихолестериновой диете, а уровень холестерина в крови не снижается, что тогда?

- В таком случае требуется медикаментозное лечение. То же самое, если у человека имеется ишемическая болезнь сердца или сахарный диабет. Но проблема в том, что снижающие холестерин лекарства могут привести к нарушению функций печени. Кроме того, эти лекарства достаточно дорогие.

В качестве средства, нормализующего уровень холестерина, можно назвать пищевые или растительные волокна. Наибольший положительный эффект дают так называемая "гуаровая камедь", содержащаяся в бобовых и овсянке, и пектин из яблок и мякоти цитрусовых.

- Одни диетологи призывают потреблять маргарин взамен масла, другие утверждают, что он не менее вреден для организма. Кто прав?

- Я считаю, что от маргарина следует отказаться. Процесс взбивания овощных масел с водой, в результате которого собственно и получается маргарин, тоже превращает его в средство для блокирования сосудов.

На кого болезнь нападает в первую очередь?

На мужчин после 40 лет и женщин после 55-60 лет (после климакса).

У кого есть нарушения обмена веществ: сахарный диабет, ожирение, подагра, повышение уровня холестерина.

На гипертоников.

На тех, кто ведет малоподвижный образ жизни и часто подвержен стрессам.

На курильщиков.

На тех, у кого близкие родственники страдают атеросклерозом.

Советы по приготовлению пищи:

перед трапезой срезайте жир с мяса, а с птицы снимайте кожу

охлаждайте мясной бульон и снимайте с него верхний слой жира

запекайте мясо на решетке, чтобы жир стекал вниз

при выпечке заменяйте целое яйцо яичным белком и двумя чайными ложками растительного масла

вместо майонеза заправляйте овощные салаты лимонным соком и специями

подавайте к мясу овощи