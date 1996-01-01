Береза в домашней аптечке

Белена черная

У белены используют траву, собранную в фазе цветения, семена и корни. Ее препараты большей частью находят наружное применение. Спиртовую настойку соединяют с растительным маслом и натираются при ревматизме, подагре. Примочки из настоя листьев прикладывают на фурункулы, карбункулы при первых признаках их появления. Из семян варят на жировой основе мазь, применяя ее наружно при туберкулезе костей. Припарки из белены полезны при болях в животе. Экстракт из кожицы, снятой со стебля, исцеляет болезни зубов.

О сильной ядовитости белены наслышаны многие. Однако отравление беленой редко приводит к смерти, ведь никто не станет употреблять ее в чудовищных количествах. Следует учесть, что семена более ядовиты, чем листья.

Подагра, ревматизм, невралгические боли. 3 ч. ложки истолченных сухих семян белены залить 10 ч. ложками подсолнечного масла, настоять 10 дней. Беленное масло используется для растираний больных мест на ограниченных участках тела.

Сильные внутренние боли, зубная боль. Четверть поллитровой стеклянной банки сушеных листьев залить доверху 0,5 л водки и настоять в темном месте, процедить. Принимать по 2 капли на столовой ложке воды (иногда по 5 капель) при сильных внутренних болях. При зубной боли намочить ватку и положить на несколько минут на больной зуб. Делать несколько раз с перерывами, пока боль не утихнет.

Препараты белены должен назначать опытный фитотерапевт. Белена повышает внутриглазное давление, поэтому противопоказана при глаукоме. Нельзя принимать внутрь при заболеваниях сердца, сопровождаемых тахикардией, аритмией, экстрасистолией. Белена противопоказана при беременности.

Белокопытник

Листья в свежем виде используют как средство для заживления ран, а их отваром лечат кашель. Листья также входят в состав сбора Здренко, используемого в медицинской практике как симптоматическое средство для лечения некоторых злокачественных опухолей, язвы желудка и гастритов. Применяют это растение и как мочегонное, противоастматическое и противоглистное средство.

Белокудренник черный

Знатоки успешно используют это малоприметное сорное растение при ипохондрии, депрессивных состояниях, бессоннице, вызванной нервным перенапряжением, а также при желудочных коликах, болезненных менструациях, при отеках. От ломоты в суставах и мышцах назначают ванны и припарки из травы.

Гипертония. 2 ч. ложки сухой измельченной травы на 1 стакан кипятка, настоять полчаса. Принимать по 3-4 стакана 2-4 раза в день. Ишиас, боли в суставах. 2-3 ст. ложки травы обварить кипятком, завернуть в марлю. Подушечки применять наружно для припарок.

Белокудренник черный противопоказан при гипотонии, беременности.

Береза

Она отдает людям всю себя без остатка. Нет нужды говорить о всех ее достоинствах при заболеваниях любого рода, будь то простуда или грозный рак. В лечебных целях используются почки, листья, цветочные сережки, березовый сок, березовый гриб, кора и даже береста. Знайте лишь меру и проявите умение.

Параметрит (воспаление брюшного покрова матки). Высушить красную кору, которая находится под берестой. 1 ст. ложку залить 1,5 стаканами кипятка, поставить на водяную баню и парить 30 минут. Настоять 10 минут, процедить. Принимать по половине стакана 2 раза в день через 30-40 минут после еды.

Туберкулез нервной системы. При поражении нервной системы туберкулезом (туберкулезный менингит, удаление туберкула головного мозга и т.д.). Смешать по одному стакану березовых почек, меда и спирта. Настоять 9 дней. Пить по 1 ст. ложке 3 раза в день.

Диабет сахарный. 2-3 ст. ложки березовых почек залить 2 стаканами кипятка, настоять 6 часов. Выпить в течение суток. Курс 1-2 недели, пока не снизится показатель сахара в крови.

Панкреатит. Настойку березовых почек принимать по 1 ч. ложке 3-4 раза в день. Для получения настойки половину банки свежих почек доверху залить водкой, плотно закрыть и настаивать 2-3 месяца.

Варикоз. Указанной настойкой мазать вены подушечками пальцев, досуха, и 10-15 минут отдохнуть. И снова смазать, дать впитаться и высохнуть.

При отеках вен. 1 ст. ложку свежих листьев залить стаканом холодной кипяченой воды, настоять 8 часов. Делать примочки.

Отвар или спиртовая настойка почек не рекомендуются при функциональной недостаточности почек из-за возможного раздражения паренхимы. То же самое относится к настою листьев.

Умелого применения требуют также черный березовый гриб - чага. Во время лечения им нежелательно принимать витамины А и В, копчености, острые блюда и приправы, сладкое - мед, сахар, виноград, кондитерские изделия. Одновременно с чагой нельзя назначать внутривенно глюкозу и инъекции пенициллина.

Препараты чаги противопоказаны больным хроническим колитом и дизентерией. От чаги иногда возникает задержка жидкости в организме. При длительном употреблении чаги может наблюдаться повышенная возбудимость или, напротив, угнетение центральной нервной системы.